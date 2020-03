¿Qué pasa cuando tienes VPH pero no presentas síntomas?

Las infecciones son tan comunes que casi todos los hombres y mujeres contraerán al menos un tipo de VPH en algún momento de sus vidas

03/03/2020

03/03/2020 23:55 hrs.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) un virus común que puede causar hasta seis tipos de cáncer... y es tan frecuente, que de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor de 14 millones de estadounidenses, incluidos los adolescentes, se infectan cada año.

De hecho, los CDC precisan que casi todos los hombres y mujeres contraerán al menos un tipo de VPH en algún momento de sus vidas.

Es importante que sepas que el VPH se conforma por un grupo numeroso de virus relacionados y que a cada variedad de virus en el grupo se le asigna un número, que es el llamado "tipo" de VPH.

"Las membranas mucosas consisten en las capas superficiales húmedas que recubren los órganos y las partes del cuerpo que al abrirse quedan expuestas al exterior, como la cavidad vaginal y anal, así como la boca y la garganta. A los tipos de VPH que están en las membranas mucosas, a veces se les llama VPH genitales. Por lo general, estos tipos de VPH no viven en la piel", precisa dicha asociación. Pero eso sí, enfatiza: "El VPH genital no es lo mismo que el virus de inmunodeficiencia humana o VIH (HIV, en inglés), así como tampoco es lo mismo que el herpes".

Sin embargo, hay ocasiones en los que la persona tiene VPH y no presenta síntomas. ¿Qué se hace en esos casos?





¿Qué hacer cuando tienes VPH pero no presentas síntomas?

Se estima que 9 de cada 10 casos se arreglan sin tratamiento, a menudo en dos años. Sin embargo, la mayoría de las personas con VPH nunca experimentan ningún síntoma.

Si este es tu caso, es posible que no necesites ningún tratamiento, por lo menos no inmediatamente. Sin embargo deberás acudir constantemente al médico para que revise que no has desarrollado ningún problema.

Sobre las medidas de prevención los CDC recomiendan que todos los niños y niñas reciban dos dosis de la vacuna contra el VPH a los 11 o 12 años. La vacuna contra el VPH se puede comenzar a los 9 años.