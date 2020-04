Vitaminas y minerales que necesitas para un sistema inmunitario fuerte

¿Te has nutrido bien hasta el momento? En todos los pacientes con infección por COVID-19, debe realizarse una detección de riesgo nutricional.

01/04/2020 14:32 hrs.

De acuerdo con información del Comité Internacional para la elaboración de Consensos y estandarización en Nutriología (CIENUT), el sistema inmunitario contribuye a la integridad de los individuos al eliminar agentes infecciosos o agentes infecciosos por medio de dos tipos de respuesta: la respuesta innata y la respuesta adaptativa.

Por lo anterior, una alimentación equilibrada y adecuada genera un estado nutricional lo cual contribuye en gran medida a la protección de las personas ante el contagio de cualquier enfermedad, lo cual incluye a la infección por COVID-19, pues se ha encontrado que las personas con un equilibrio adecuado de nutrientes presentan menos probabilidad de desarrollar complicaciones o consecuencias graves por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Un sistema inmunitario fuerte mejora la respuesta ante enfermedades como la COVID-19

Si bien no existe un tratamiento nutricional específico para la COVID- 19, un buen estado de nutrición, resultado del consumo habitual de alimentos nutritivos en cantidades adecuadas para cada persona, no solamente se traduce en el control del peso corporal; mejora también el tratamiento de múltiples enfermedades. En ese sentido, información en Nutrition in Clinical Medicine refiere que existen vitaminas y minerales que se relacionan con la sensibilidad innata y con las defensas de huésped ante la invasión por patógenos o microorganismos causantes de enfermedades, además, las vitaminas participan también como coenzimas en reacciones orgánicas diversas. Por lo anterior te presentamos las vitaminas y minerales más importantes para el sistema inmunitario y que puedes adquirir de forma natural a través del consumo de una dieta correcta, definida por la Norma Oficial Mexicana 043 (NOM-043), de la Secretaría de Salud (Ssa), como:

Dieta correcta: a la que cumple con las siguientes características: completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada.

Selenio. Se trata de un antioxidante esencial para la respuesta inmune óptima. Su deficiencia deteriora la producción de anticuerpos lo cual hace que los virus puedan mutar a formar más virulentas.

Cobre. Mantiene el equilibrio antioxidante intracelular. También contribuye a la respuesta antimicrobiana de los macrófagos. Es importante en la respuesta inflamatoria.

Zinc. Actúa en los distintos tipos de células inmunitarias y tiene efecto directo en el número y función de los macrófagos. Mantiene la integridad de la piel y las mucosas.

Hierro. Es fundamental para el crecimiento y la diferenciación celular, regula la producción y acción de las citocinas.

Las vitaminas que necesitas para un sistema inmunitario fuerte

Vitaminas B6, ácido fólico y vitamina B12. Este grupo de vitaminas están involucradas en el proceso de respuesta inmune relacionada con la actividad de las células natural killer (NK). También tienen efectos sobre los linfocitos T.

Vitamina C. Estimula las funciones leucocitarias y tiene un rol fundamental en la actividad antimicrobiana. Disminuye la duración y gravedad del resfriado común.

Vitamina A. Su principal función está en la respuesta de anticuerpos humorales y en la inmunidad mediada por células. Su deficiencia deteriora la capacidad de defensa contra patógenos extracelulares.

Vitamina E. Mejora y optimiza la respuesta inmune por medio de las células Th1. La suplementación ha demostrado mejoría en la función inmunológica general de las personas mayores.

Vitamina D. Mejora la inmunidad innata y participa de la proliferación celular. Cuando hay deficiencia se presenta mayor susceptibilidad a infecciones.

Recuerda que en algunas condiciones particulares se requerirá suplementación pero siempre debe ser indicada por un especialista, así que no salgas corriendo a comprar vitaminas o suplementos de minerales, primero acude por un plan de alimentación equilibrado y personalizado con un especialista en Nutrición quien valorará si requieres o no de una "ayudadita" con los nutrientes que obtienes de tus comidas.