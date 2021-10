Artritis podría causar incapacidad laboral a 5 años de su diagnóstico

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), solo en Estados Unidos el 23% de todos los adultos (o más de 54 millones) tienen artritis y esta condición representa una de las primeras causas de discapacidad laboral. De hecho, el 60% de los adultos norteamericanos con artritis reumatoide se encuentran en edad laboral (18 a 64 años).

"Nadie quiso atender mi caso"

Para Melissa Berenice, la artritis ha representado un gasto económico tan fuerte, que ha descuidado la variedad alimenticia de sus hijos por comprar sus medicamentos.

"Ya estoy enfadada de esta maldita enfermedad. Me está llevando a la ruina cada vez más. Ahora menos me alcanza para mis hijos. Por culpa de comprar medicamentos no voy a tener más que para dejarles de comer sopita aguada", lamenta.

Su queja es entendible. La Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide (AMEPAR) informa que solo en 2008, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un costo anual de un costo anual de $2344 dólares (entre costos directos institucionales y gasto de bolsillo) por el padecimiento.

De acuerdo con esta institución, las cifras antes mencionadas representaron un 26% de los costos totales anuales por gastos de bolsillo de las personas afectadas.

¿Puede la artritis afectar los ojos?

Mayo Clinic advierte que en raras ocasiones, la artritis reumatoide puede ocasionar una inflamación en la parte blanca de los ojos, que es conocida como "esclerótica". Esto puede ocasionar dolor y enrojecimiento.

"El signo más frecuente de la artritis reumatoide vinculado con los ojos es la sequedad. Los ojos secos son propensos a infecciones y, si no son tratados, la sequedad ocular grave puede ocasionar daño a la córnea", indica esta clínica.

¿Por qué es importante saber sobre las enfermedades reumáticas?

De acuerdo con Mayo Clinic, las enfermedades reumáticas son padecimientos autoinmunes e inflamatorias que hacen que el sistema inmune (que nos protege de enfermedades) ataque los músculos, órganos, articulaciones y huesos. Por si fuera poco, no se trata de una sola afección, ya que las enfermedades reumáticas son agrupadas a menudo como "artritis", que es utilizado para describir más de 100 padecimientos.

¿Cuáles son los síntomas de la artritis?

El National Health Service (NHS), del Reino Unido, informa que los síntomas de la artritis incluyen:

+ inflamación alrededor de las articulaciones y en ellas

+ dolor, rigidez y sensibilidad en las articulaciones

+ movimiento articular restringido

+ piel cálida y roja sobre la articulación dañada

+ Atrofia muscular y debilidad

Sin embargo, este servicio de salud precisa que, como existen muchos tipos de artritis, los síntomas variarán según el tipo que se tenga.

¿Cuáles son los tipos de artritis?

De acuerdo con el NHS, existen por lo menos 10 tipos de artritis:

+ Lupus

+Fibromalgia

+ Espondilitis anquilosante

+ Espondilosis cervical

+ Gota

+ Artritis psoriásica

+ Artritis reactiva

+ Polimialgia reumática

+ Artritis secundaria

+ artritis enteropática

No hay tantos especialistas que se encarguen de tratar la artritis

La AMEPAR detalla que la artritis está subdiagnosticada, ya que en México no se tiene un registro oficial de casos nuevos ni de las Enfermedades Reumáticas ni de la artritis reumatoide, por lo que la información sobre incidencia todavía es limitada.

No obstante, EFE señala que los especialistas estiman un aproximado de más de dos millones de mexicanos afectados por la artritis y que entre el 30 y el 40% presentan incapacidad laboral a los 5 años de que son diagnosticados.

México, por si fuera poco, es uno de los países con mayor porcentaje de artritis reumatoide, con una prevalencia de 1.6%, detalla el Colegio Mexicano de Reumatología.

Que la enfermedad se dé mucho no es el único problema... en nuestra nación no hay tantos médicos que se especialicen en el tema.

Según el Colegio Mexicano de Reumatología, en nuestro país hay menos de 2 mil reumatólogos y dependiendo de la región, varía la cantidad de expertos. En el Estado de México, por ejemplo, hay 69 registrados, en Zacatecas 6 y en Oaxaca, 13.

Artritis reumatoide y osteoartritis, las dos afecciones más comunes en México

La médica reumatóloga, Sandra Muñoz, comenta para SuMédico que la artritis reumatoide y la osteoartritis son los dos tipos de artritis más comunes.

En palabras de la doctora Muñoz, se sabe que solo de artritis reumatoide existen entre 1.7 y 2 millones de personas afectadas y que es de las primeras 10 causas de consulta en la atención de salud.

"Hasta el momento no hay una causa específica para la artritis reumatoide y por lo mismo, hasta el momento no se tiene una cura. Se sabe que lo ambiental, las infecciones, las alteraciones en la microbiota y los factores genéticos pueden influir. En el caso de las mujeres, el estrógeno también puede jugar un papel, por lo que no hay solo una causa para esta afección", mencionó la especialista.

Uno de los mitos que existen de la artritis es que solo le da a la gente de mayor edad, pero la doctora señala que esto no es cierto, ya que puede afectar a cualquier persona.

"No es una afección exclusiva de la gente mayor. Es más común que se presente en jóvenes y adultos productivos, de entre 25 y 45 años. Se trata de una condición que cambia todo el estilo de vida de la gente y también repercute en su entorno. De hecho, es más común en mujeres, ya que hay una prevalencia de 5 a 1 debido al factor hormonal", explica la experta.

(Con información de EFE; declaraciones tomadas del grupo de FB "Guerreros del artritis reumatoide")