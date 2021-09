Hay cuatro tipos básicos de piel sana: normal , seca , grasa y mixta . El tipo de piel se determina genéticamente. No obstante, el estado de la piel puede variar considerablemente según los diversos factores internos y externos a los que está sometida. Hoy te explicaremos a qué se debe la piel grasa y cómo combatirla .

Cada persona tiene diferente tipo de piel y como se dijo anteriormente esta puede ser heredada genéticamente, pero también mucho influye el cuidado que le des.

¿A qué se debe la piel grasa y cómo combatirla?

La piel grasa es muy común y puede aparecer en la pubertad, junto con los cambios hormonales y que en ocasiones, persiste hasta la edad adulta de las personas.

La piel produce grasa de forma natural para evitar la resequedad, pero cuando hay una producción excesiva, esta desencadena en un aspecto más húmedo y brillante, lo que se denomina piel grasa.

Esto sucede porque las glándulas sebáceas tienen una sobreproducción de sebo. El cual, se extiende por las demás capas de la piel y toda su superficie, haciendo que los poros se dilaten y se acumule más grasa de lo normal.

(Foto: Pinterest)

Causas de la piel grasa

Cierto número de situaciones desencadenan la hiperproducción de sebo:

-Genética

-Cambios y desequilibrios hormonales

-Medicación.

-Estrés.

-Cosméticos comedogénicos (productos para maquillaje que causan irritación).

Existen diferentes tipos de piel grasa, ¿cómo identificarlas?

La piel grasa se caracteriza por:

-Poros agrandados, claramente visibles.

-Brillantez.

-Piel engrosada y pálida: los vasos sanguíneos pueden no ser visibles.

La piel grasa es propensa a protuberancias (de cabeza negra y cabeza blanca) y a formas diversas de acné.

En el acné leve aparece un número significativo de protuberancias en la cara y también frecuentemente en el cuello, los hombros, la espalda y el pecho.

En casos moderados y graves aparecen pápulas (protuberancias pequeñas sin cabeza blanca o negra visible) y pústulas (protuberancias de tamaño medio con un punto blanco o amarillo perceptible en el centro) y la piel llega a enrojecerse e inflamarse.

¿Cómo combatir la piel grasa?

Si bien la piel grasa puede obedecer a un tema genético, puedes tener ciertas prácticas para ayudar a combatir este tipo de piel:

Limpia tu rostro día y noche, y también antes y después del ejercicio: el exceso de grasa tiende a atrapar la suciedad y las bacterias en los poros, por lo que limpiar la piel y eliminar el maquillaje al final del día es muy importante. El sebo también aumenta cuando duermes, por lo que es importante limpiar el rostro por la mañana. Aunque el ejercicio es bueno para la piel, la piel muerta, las células, las bacterias y la suciedad puede acumularse mientras practicas ejercicio, originando las imperfecciones de entrenamiento. Elimina el maquillaje antes de hacer deporte, y limpia tu rostro y tu cuerpo después.

(Foto: Freepik)

Sé cuidadoso con tu piel: cuando tienes piel grasa, sientes la tentación de pasarle un buen exfoliante jabonoso, pero esto no es lo ideal, en cuanto más talles tu cara fuertemente más sebo producirá tu piel. Por lo que es importante que uses productos que sean los idóneos para tu tipo de piel grasa y evites usar ingredientes irritantes o abrasivos. Busca limpiadores suaves que no contengan aceite ni alcohol para una rutina anti acné eficaz.

(Foto: Pinterest)

Si sufres de piel grasa o tienes alguna complicación en la piel o en la cara, es fundamental que visites a un dermatólogo que te de un adecuado tratamiento para tu padecimiento.

(Con información de: Mayo Clinic, Doctor Aki y Eucerin.