Entendamos por vida fit al estado de salud física y bienestar que se consigue al llevar una vida sana apoyada en el ejercicio continuado con el tiempo y en una vida saludable.

5 consejos para llevar una vida fit exitosamente

Aunque en muchas ocasiones puede ser difícil llevar una vida fit por el compromiso que eso significa, estos 5 consejos te pueden ayudar a llevar una vida fit exitosamente:

1. Aliméntate sanamente y programa tus comidas

La buena alimentación es fundamental. Sin una alimentación balanceada y sin productos de calidad es muy probable que termines estancado. Una buena dieta debe estar basada en el consumo de frutas, verduras, legumbres, carbohidratos, complejos, proteínas y grasas.

No dejes que te gane el tiempo, prepárate tus comidas con anticipación, prepara tu comida un día antes si crees que no te dará tiempo de hacerlo ese día. Así siempre estarás seguro de lo que comes y no te saltarás comidas.

2. Los entrenamientos de resistencia son importantes

Cuando se trata de ganar resistencia, tendrás que estar bien hidratado y seguro de que estas comiendo apropiadamente, ya que esta forma de entrenamiento es demandante para el cuerpo.

Para aumentar la capacidad aeróbica no hay nada mejor que trabajar intensamente en intervalos. Verás que terminarás sudando mucho y quemarás bastantes calorías.

3. Debes ir poco a poco

Aunque todas las personas quisieran poder estar fit en dos o tres semanas, esto es casi imposible. Tu cuerpo necesita tiempo para que se produzcan adaptaciones de todo tipo tanto musculares como circulatoria.

Si empiezas muy intensamente más que acelerar las cosas corres el riesgo de lesionarte antes de empezar a ver resultados. Disfruta del proceso sin carreras, el cambio de estilo de vida es poco a poco.

4. Lucha contra la fatiga y el cansancio

Para reducir la fatiga es importante que después de entrenar comas algo para recuperarte rápidamente y para fomentar la síntesis de músculo.

Para avanzar en el entrenamiento de resistencia, es importante llegar al agotamiento muscular, forzándote al máximo. Flexiones, dominadas, ejercicio en cuclillas.

Si se dominan todos estos movimientos en alta intensidad y repeticiones, los músculos se acondicionarán y se aumentará la resistencia.

5. No te enfoques únicamente en el peso

Enfócate en cómo te vas sintiendo, cómo están tus emociones, tu seguridad. El peso no siempre será el reflejo de tu progreso de manera objetiva.

Puedes fijarte en tus medidas, en cómo te queda la ropa, en tu porcentaje de grasa. Pero sobre todo en cómo te sientes.

Recuerda que cada cuerpo y cada metabolismo es distinto, por eso tienes que aprender lo que te funciona mejor a ti. Pero, sin duda, tienes que darte tiempo. Come y entrena de forma inteligente.

