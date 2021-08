5 consecuencias a la salud que provoca no lavar el brasier

Como ya te lo hemos dicho antes, el brasier también tiene fecha de caducidad y al tratarse de una prenda íntima que no se suele mostrar a todo el mundo, hay quienes optan por usar los mismos durante años, sin importar que se encuentren desgastados. Pero es muy importante que sepas que tienes que lavarlos con cierta frecuencia ya que de no hacerlo tu salud puede sufrir algunas consecuencias .

Pese a que nadie más que tú pueda observar que tu brasier está sucio, es fundamental que lo laves para no sufrir consecuencias adversas para tu salud.

Muchas mujeres usan el mismo brasier por varios días y piensan que no pasa nada, sin embargo, la suciedad se acumula y esto puede provocar consecuencias negativas a la salud.

5 consecuencias a la salud de no lavar el brasier

Mary Begovic, jefa del Departamento de comunicación Científica en Procter & Gamble señala que los brasieres al estar en contacto íntimo con el cuerpo femenino, se recomienda lavarlos luego de usarlos como máximo cinco veces.

Estas son las consecuencias a la salud de no lavar el brasier:

1.Infecciones en la piel

Las prendas que están más pegadas al cuerpo son las que requieren de una mayor limpieza y el brasier es una de ellas. Un estudio elaborado por el American Cleaning Institute revela que cuando una mujer no lavar esta prenda íntima puede tener irritación en la piel e infecciones.

(Foto: Freepik)

2. Granos en espalda y pecho

Las personas que no cuidan su piel son las más propensas a sufrir este tipo de problemas. Si no le aportas a estas zonas una suficiente hidratación y nutrición, puedes sufrir las consecuencias, pero también si no lavas tu brasier de manera continua.

Las bacterias acumuladas, la grasa y el sudor, generan aparición de granos, puntos negros y espinillas en esta zona.

(Foto: Freepik)

3. Puedes tener una infección

El brasier puede causar irritaciones en la piel, sobre todo si no han sido lavadas con frecuencia. Además, las bacterias suelen acumularse en el borde inferior de los pechos en donde se concentra toda la humedad.

En este lugar es donde se suelen producir más irritaciones, erupciones e infecciones que en el mayor de los casos pueden acabar en una cita médica.

4. Los pezones pueden irritarse

La sudoración es una función esencial que ayuda al cuerpo a permanecer fresco. El sudor se presenta comúnmente debajo de los brazos y no necesariamente se suda por hacer actividad física, de hecho es muy normal que todas las personas suden en algún momento del día sobre todo si hace calor.

La ropa interior sudada junto a la piel seca son la peor mezcla, sobre todo cuando se está en movimiento y se produce roce. La mínima cantidad de humedad en contacto con una piel delicada puede ser un peligro para los pezones.

5. Mal olor general

Después de un tiempo de no lavar tu brasier, este empezará a oler feo y ese mal olor se puede pasar al resto de tu ropa aunque se encuentre limpia.

(Foto: Pinterest)

Como habrás podido darte cuenta, lavar tu brasier es fundamental para tu salud, así es que si quieres evitar infecciones o granitos en la zona de los pechos, lo mejor es que tengas un buen cuidado de esta zona y laves tu brasier con frecuencia.

(Con información de: biobiochile, información y actitud femenina)