Ver pornografía podría ocasionar depresión

Conduce a la liberación de neurotransmisores como la dopamina. Similar al uso de drogas ilícitas

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 11/01/2020

11/01/2020 11:52 hrs.

La pornografía puede hacer que sintamos mucho placer o que caigamos en la peor de las depresiones. Y es que el ver cómo otras personas se enfrascan en el momento placentero "secuestra" el centro de placer de nuestro cerebro, inundando la neuro-red con dopamina. Es decir, cuanto más veamos porno, menos felicidad vamos a encontrar fuera del porno. Incluso puede derivar en depresión.

Imagina que te encuentras en un desierto y no has visto agua en mucho tiempo. De repente, llegas a un oceano. No has tomado líquidos en horas y el cuerpo de agua se ve increíble, incluso con su salinidad... ¿lo beberías?

Probablemente no debas hacerlo: el agua salada podría ocasionarte alucinaciones, te dejaría más sediento que antes y si lo bebes en grandes cantidades podría matarte. Del mismo modo, muchas personas recurren a la pornografía como medio de compañia momentánea e interacción humana. Puede existir un vacío en su vida, o se sienten tristes o solitarios y los videos eróticos podrían hacer el trabajo por al menos un sentimiento de conexión temporal.

Foto: nerdbastards.com

Puedes leer: ¿Ver pornografía puedecausar impotencia sexual?

¿Puede la pornografía ocasionar depresión?

El P.H.D Kevin B. Skinner decidió investigar al respecto y realizó una pregunta a casi 450 personas. La pregunta que hizo fue: "¿Existe una relación entre la frecuencia de ver pornografía y la depresión?" y para evaluar su frecuencia de ver pornografía, hizo esta pregunta: "En el último año, ¿cuál es la frecuencia con la que has visto pornografía?"

Durante los últimos seis meses, casi 450 personas, principalmente hombres, respondieron estas preguntas.

Lo que encontró fue lo siguiente:

"Casi el 30 por ciento informa que ven pornografía al menos tres o cinco veces a la semana y más del 25 por ciento indican que ven pornografía a diario. Inicialmente, elegí mantener a estos dos grupos juntos para ver cómo les fue en la escala de depresión en comparación con la población general. No fueron muy bien. La población general en esta medida particular puntúa alrededor de 6.5 en depresión. Cuando miré a las personas que vieron pornografía al menos tres o cinco veces a la semana, promediaron casi 18. Según una escala particular, esto equivaldría a una depresión moderada.

Luego, reduje aún más la frecuencia y pregunté cuál es la diferencia entre las personas que ven pornografía a diario y las que la ven de tres a cinco veces por semana. La respuesta me sorprendió. Las personas que ven pornografía diariamente obtuvieron puntajes en el rango de depresión severa (mayores de 21 años) mientras que las que vieron pornografía de tres a cinco veces por semana promediaron un poco más de 15; Todavía no es genial, pero no la depresión severa".

Foto: reddit.com

También te puede interesar: ¿Qué factores causan depresión en adolescentes?

Por su parte, la Dra. Julia Cottle explica en su artículo "el cerebro de los adictos a la pornografía" que el uso problemático de la pornografía puede conducir a la depresión y aumentar los síntomas existentes de depresión. Cottle explica que mirar videos pornográficos conduce a la liberación de neurotransmisores como la dopamina.

Parecido al uso de drogas ilícitas, la liberación de dopamina "refuerza ese comportamiento, lo que hace que sea más probable que ocurra" y posiblemente adictivo. Por lo tanto, si alguien está usando pornografía para escapar de su depresión, su uso probablemente empeorará las cosas", dice esta especialista.

Todo en exceso es malo y si bien la forma en la que cada quién maneja su placer es una decisión personal, el abusar de los videos sexuales puede causar problemas en su salud.

Y tú... ¿Cuánta pornografía ves?

Con información de Psychology Today, Betterhelp.com, MentalHelp.net, fighthtenewdrug.org, provenmen.org