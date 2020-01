Usarían robot para tratar el Coronavirus

Momentos drásticos requieren medidas drásticas

ADRIÁN AGUIRRE 23/01/2020

23/01/2020 19:10 hrs.

Descubierto por primera vez en Wuhan a finales de diciembre, el nuevo Coronavirus está ocasionando que las organizaciones sanitarias mundiales estén en alerta debido a su alto poder de contagio y velocidad de propagación. Se sabe que se transmite de persona a persona y que también afecta a animales, pero debido a que ya terminó con la vida de varias personas en China y se registraron casos en Corea del Sur, Japón, Tailandia, Estados Unidos, además de cuatrocientos infectados en el gigante asiático, los doctores ya empezaron a tomar medidas preventivas para no contagiarse y una de ellas es un robot.

Los médicos usaron esta tecnología para tratar a la primera persona detectada con este padecimiento en Estados Unidos y consciente de que este achaque ya había afectado y matado a 17 personas en China, el jefe de sección de enfermedades infecciosas en el Centro Médico Regional de Providence Everett, el Dr. George Díaz, decidió no tomar riesgos e intervenir desde fuera de una ventana.

The Guardian informa que Díaz se colocó fuera de la habitación de 20 pies x 20 pies donde tenían al paciente para operar al robot, que traía una cámara, un micrófono y un estetoscopio.





Foto: commons.wikimedia.org

De esta manera, se buscó reducir el riesgo de propagación del Coronavirus 2019-nCoV.

¿Cómo se transmiten las infecciones por Coronavirus?

En general, los Coronavirus humanos se propagan de una persona infectada a otra a través de:

+ El aire que expulsamos al toser y estornudar

+ cuando hacemos contacto personal cercano, como tocar o estrechar la mano o saludar de beso

+ Tocar con la mano un objeto o superficie con el virus para luego llevársela a la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos





Foto: piqsels.com

"Lo que nos hemos dado cuenta es que no es un virus resistente a las medicinas y se trata con antivirales. No da una mortalidad alta y no da enfermedades graves, pero requiere de medidas de prevención. Hay que lavarse las manos, no saludar de beso y limpiar bien las superficies.

Si bien se dio en un mercado de China, su manera de contraerse no es por vía de la comida. Se contrae por vía aérea. Los centros médicos de primer, segundo y tercer grado ya sea de instituciones públicas o privadas ya tienen la instrucción de que cuando se presente una persona con síntomas del Coronavirus, notificar a la Dirección General de Epidemiología. Si llegaras a presentar cualquier signo de dicho padecimiento, puedes dirigirte a cualquier centro de salud", señala la Dra. Isabel Villegas Mota, quien funge como Jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Perinatología (INPER).

El robot fue utilizado en Estados Unidos, pero no es factible viajar a Washington cada que se presenten los síntomas a menos de que se cuente con los recursos para hacerlo. Por ello, los cuidados recomendados por los especialistas son cruciales para evitar la propagación de un microorganismo que está generando estragos en Asia y manteniendo al mundo con los ojos abiertos.





Con información de who.int, medlineplus.gov, The Guardian