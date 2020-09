Cáncer de pulmón: tasas de mortalidad bajan con avances en tratamiento

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer de pulmón ocupa el séptimo lugar entre los tipos de cáncer más frecuentes en México

ADRIÁN AGUIRRE 01/09/2020

01/09/2020 16:05 hrs.

El cáncer de pulmón empieza en los pulmones y puede diseminarse a otros órganos del cuerpo, como el cerebro. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el cáncer pulmonar se forma generalmente en las células que recubren los conductos de aire y se trata de la principal causa de muerte en el mundo por cáncer tanto en hombres como en mujeres.

Dicha biblioteca explica que hay dos tipos principales de cáncer de pulmón: el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas.

A pesar de su letalidad, las tasas de mortalidad se habrían reducido debido al efecto de los avances en el tratamiento del cáncer de pulmón y aquí te contamos más de ello.

Tratamiento del cáncer de pulmón: avances podrían reducir tasas de mortalidad por este padecimiento

De acuerdo con un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, las terapias dirigidas tendrían mucho que ver, ya participarían de la reducción de las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón.

¿Qué son las terapias dirigidas? El Instituto Nacional del Cáncer detalla que las terapias dirigidas contra el cáncer son fármacos u otras sustancias que bloquean el crecimiento y la diseminación del cáncer al interferir en los "blancos moleculares", que son moléculas específicas que participan en el avance, el crecimiento y la diseminación de este padecimiento.

Este instituto menciona que las terapias dirigidas difieren en varias formas de las quimioterapias, ya que las quimioterapias actúan en todas las células y las terapias actúan en células específicas.

"Las terapias dirigidas se eligen o diseñan deliberadamente para que actúen en sus blancos, mientras que muchas quimioterapias regulares se identificaron porque destruyen células", señala el instituto en su sitio web

Ahora bien, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que los factores de riesgo del cáncer de pulmón son los siguientes:

+ fumar

+ humo secundario del cigarro

+ exposición prolongada a sustancias como radón, asbesto, arsénico, emisiones de diesel, algunas formas de silicio y cromo

+ antecedentes personales o familiares de cáncer de pulmón

+ alimentación

+ radioterapia en el tórax

Las ventajas de las terapias dirigidas contra cáncer de pulmón

El estudio publicado en The New England Journal of Medicine sugiere que existe una reducción en la incidencia del cáncer de pulmón y que los avances del tratamiento, en especial las aprobaciones y el uso de terapias dirigidas, tienen mucho que ver.

"La mortalidad a nivel de población por cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) en los Estados Unidos se redujo drásticamente de 2013 a 2016, y la supervivencia después del diagnóstico mejoró sustancialmente. Las aprobaciones y el uso de terapias dirigidas, probablemente expliquen la reducción de la mortalidad observada", concluyeron los autores.

Si bien el estudio fue en Estados Unidos, el cáncer de pulmón es un problema mundial. De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Salud el pasado 7 de abril de 2018, el cáncer de pulmón ocupa el séptimo lugar entre los tipos de cáncer más frecuentes en México y es la primera causa de muerte por cáncer, ya que cobra cerca de ocho mil vidas anuales en el país.