¿Está ligado el tipo de sangre al riesgo de contraer covid-19?

Los autores señalan que las personas con sangre tipo A podrían estar en mayor riesgo que aquellas con otros tipos de sangre

24/03/2020

24/03/2020 20:12 hrs.

De acuerdo con un nuevo estudio preliminar realizado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, en Shenzhen, China, las personas con el grupo sanguíneo A tienen un riesgo significativamente mayor de adquirir COVID-19 en comparación con los grupos sanguíneos que no lo son.

El artículo, publicado el pasado 16 de marzo de 2020, señala que dicha investigación se realizó comparando la distribución del grupo sanguíneo en 2,173 pacientes con COVID-19 que fueron confirmados por la prueba SARS-CoV-2 de tres hospitales en Wuhan y Shenzhen, China, con el de personas normales de las regiones correspondientes.

Si bien la indagación es preliminar y aún no se ha publicado en una revista, los autores la pusieron disponible en línea en forma de preimpresión.

Covid-19: ¿Existe algún tipo de relación entre el tipo de sangre y la posibilidad de contraer enfermedades?

La relación entre el tipo de sangre y los padecimientos existe. Al respecto, el portal especializado Penn Medicine precisa que el tipo de sangre también puede poner a las personas en riesgo de ciertas afecciones médicas y da estos tres ejemplos:

1. Ataque al corazón y enfermedad cardíaca

Esto se debe a un gen llamado "ABO", que es un gen que está presente en personas con tipos de sangre "A", "B" o "AB". El único tipo de sangre que no tiene este gen es el Tipo "O".

Si se tiene el gen ABO y la persona vive en un área con altos niveles de contaminación, puede tener un mayor riesgo de ataque cardíaco que aquellos que no poseen el gen.

2. Función cerebral y pérdida de memoria

El gen ABO está conectado con la función cerebral y la pérdida de memoria. Las personas que tienen los tipos de sangre "A", "B" y "AB", por ejemplo, tienen hasta un 82 por ciento más de probabilidades de desarrollar problemas cognitivos y de memoria en comparación con las personas que tienen el tipo "O".

Esto podría ser porque el tipo de sangre puede provocar cosas como presión arterial alta, colesterol alto y diabetes y estas condiciones pueden causar deterioro cognitivo y demencia.

3. Cánceres

En palabras de esta institución, se ha descubierto que las personas con sangre tipo "A" tienen un mayor riesgo de cáncer de estómago específicamente, en comparación con las personas con otros tipos de sangre.

Los científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, realizadores de la investigación mencionada al principio, también señalan el gen "ABO" en su trabajo, pues entre sus principales medidas de resultado se encontró la detección de grupos sanguíneos "ABO", la aparición de infección por SARS-CoV-2 y la muerte del paciente.

Si bien se necesitan más estudios al respecto y la investigación realizada en China no ha sido revisada por pares, lo que significa que aún no se ha evaluado, la relación entre un factor como el gen "ABO" y los padecimientos parece que ya se ha estudiado con anterioridad. En lo que se llega a una postura oficial sobre este hallazgo, hay que seguir las instrucciones de prevención emitidas por la OMS y la Secretaría de Salud para evitar la propagación y el contagio de covid-19.

De hecho, la Secretaría de Salud dio una serie de recomendaciones para practicar la "Sana Distancia":

+ Protección y cuidado mediante resguardo domiciliario, de las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo.

+ Suspensión de clases en todo el sistema educativo nacional.

+ Reprogramación de eventos de más de 100 personas.

+ Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad

Recuerda que lavarte las manos con agua y con jabón de manera continua sigue siendo la mejor manera de prevenir el contagio de covid-19.





