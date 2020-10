Sugieren prohibir servicio en transportes a gente sin cubrebocas

Los CDC proponen la medida para disminuir la tasa de contagios

22/10/2020

¿Debería ser obligatorio el uso de cubrebocas en transporte público? Utilizarlo es una de las medidas de prevención en la pandemia de coronavirus, pero mucha gente todavía se niega a portarlos, por lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) decidieron hacer una recomendación en sus pautas sobre el coronavirus a los choferes de transportes públicos: no darle servicio a quien no lleve cubrebocas.

Esto es lo que señalan los CDC sobre la propuesta.

Uso de cubrebocas en transporte público debería ser obligatorio: CDC

Dentro de sus recomendaciones, los CDC recuerdan que los servicios de transporte público pueden ser un foco de contagio y aumentar el riesgo de que una persona contraiga la covid-19 o la propague, por lo que el uso de cubrebocas en transporte público debería ser imperativo y una condicionante para que las personas puedan subir al vehículo.

"Las personas en transportes públicos se encuentran en contacto cercano con otras, a menudo durante un tiempo prolongado, y expuestas a superficies que se tocan con frecuencia. En el caso del distanciamiento social, este puede ser difícil, si no imposible, en vuelos y autobuses", mencionan los CDC.

¿Por qué es importante el uso de cubrebocas?

La Johns Hopkins University apunta que el uso de cubrebocas, en especial cuando nos encontramos cerca de otras personas, es obligatorio para frenar la propagación del coronavirus ya que muchas personas infectadas son asintomáticas, pero aún así pueden transmitir el virus.

"Esto se da a través de gotitas que escapan de nuestra boca al estornudar, toser o hablar. Los científicos han demostrado que el enmascaramiento reduce los casos de covid-19", señala esta institución educativa.

Cubrebocas en transporte público: una condicionante, recomiendan los CDC

Los CDC mencionan que los pasajeros no deben ser los únicos que usen cubrebocas en transporte público y que los choferes también deberán portarlos mientras se encuentren en sus vehículos o en lugares donde las personas los puedan abordar.

"Los operadores de transporte que transporten personas deben negarse a abordar a cualquier persona que no use cubreboca y exigir que todas las personas a bordo, ya sean pasajeros o empleados, usen cubrebocas durante el viaje", se puede leer en el sitio web de los CDC.

Sin embargo, existen circunstancias en las que las personas se las podrán retirar momentáneamente, y por períodos breves, el cubrebocas:

- Al llevarse a cabo una inspección de seguridad, los pasajeros se deberán retirar el cubrebocas para verificar su identidad

- Mientras la gente come o toma agua o ingiere medicamentos

- Si la persona está inconsciente, incapacitada o no puede quitarse la máscara sin ayuda

"Los operadores del transporte deben asegurarse de que cualquier persona en el medio de transporte use una máscara al abordar, desembarcar y durante el viaje", indican los CDC.

Condiciones para estar exento del uso de cubrebocas en transporte público, según los CDC:

- Niños y niñas menores de dos años

- Una persona con problemas auditivos, o que se comunica con alguien con problemas de audición, cuando la capacidad de ver la boca sea esencial para la comunicación

- Personas con una condición de salud mental, discapacidad o sensibilidad sensorial que le impida usar un cubrebocas

- Alguien que tenga instrucciones escritas y claras de un proveedor médico autorizado para no usar un cubrebocas

- Personas para quienes el uso de cubrebocas crearía un riesgo para la salud, la seguridad o el deber laboral en el lugar de trabajo según lo determinen las pautas de seguridad en dicho espacio o las regulaciones federales pertinentes

- Personas que operen o sean esenciales para operar un medio de transporte público y que el uso de cubrebocas interfiera con la capacidad de esa persona para operar su medio de transporte de manera segura

Recuerda que cuidándote tú, proteges a los demás y que aun si no presentas síntomas no significa que no puedas estar infectado/a. Respeta las medidas de prevención.