Niña con Asperger crea pulsera de emociones

Adhara Maite, nacida en Veracruz, también tomó en cuenta que su brazalete inteligente pueda detectar las emociones de niñas y niños con autismo, así como personas en estado de coma, pues está convencida que también las siguen teniendo.

"Amarillo muestra que está feliz; el rojo, enojado; el verde que se encuentra triste", detalló la niña.

Diagnosticada con síndrome de Asperger, una de las condiciones en el espectro autista, y con un coeficiente intelectual de 162, Adhara ha explotado al máximo su potencial.

La pequeña ya concluyó sus estudios en Ingeniería en Sistemas y ahora cursa Ingeniería Industrial, además de tomar cursos de Ondas Gravitacionales y Astronomía, en la UNAM. También es parte del proyecto Beatiful Patterns, que abarca patrones matemáticos y programación, que es impartido por profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Sin embargo, está consciente de que, para ella, el camino apenas inicia porque su deseo es seguir estudiando hasta alcanzar su sueño: conquistar el espacio.

Quiere estudiar astrología

Estudiar Astrofísica es el siguiente paso en su brillante trayectoria académica, pues uno de sus más grandes sueños es ser astronauta y científica para poder viajar al espacio.

"Yo quiero ser una astronauta de la NASA y llevarme a mi hermanita Renata Camila conmigo", expresa, al igual que lo compartió en noviembre de 2019 durante una entrevista con Yo También.

(Foto: Freepik)

Adhara admira a Marie Curie, Albert Einstein y Stephen Hawking, pero fue el científico británico quien la influenció mucho y por eso es apasionada del espacio, agujeros negros, Vía Láctea, viajar a la velocidad de la luz, los planetas, entre otros misterios del universo.

"Él (Hawking) me apasiona, he leído cuatro de sus libros y me puse muy triste cuando murió. Estoy segura que si se llegara a destruir el planeta podemos colonizar otro. Mi planeta favorito es la Tierra, me gusta porque podemos sobrevivir y quiero ir al espacio a colonizar Marte", comparte.