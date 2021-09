"Cuando atendieron a mi hija me dijeron que no iba a pasar la noche"

"Nosotros somos de Toluca, Estado de México, aquí no hay muy buenos neumólogos, son muy poquitos, y no conocen mucho la enfermedad porque incluso un neumólogo la vio y no me supo decir nada; me mandó a mi casa diciendo que todo está bien, entonces fuimos con un pediatra y nos dijo que definitivamente algo no andaba bien, ya que Paulina tenía una anemia severa por lo que se le hizo una transfusión de sangre", relata Andrea Cervantes.