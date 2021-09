5 mitos sobre la fertilidad que no debes creer si buscas ser mamá

Ser mamá es sencillo para algunas mujeres, pero para otras, puede ser una verdadera travesía, principalmente por el retraso de la maternidad, ciertas enfermedades y los malos hábitos en el estilo de vida.

(Foto: Pxfuel)

Aunado a ello, los falsos mitos o creencias en torno a la fertilidad y los tratamientos de reproducción asistida, complican aún más el proceso. Esto es lo que no debes creer si estás buscando ser mamá.

Mitos sobre la fertilidad

Según Planned Parenthood, la infertilidad es la dificultad para lograr o mantener un embazo y puede sospecharse cuando después de un año o más de tener relaciones sexuales sin protección, no se concibe o se tienen abortos espontáneos.

Actualmente existen tratamientos para varios tipos de infertilidad, después de los cuales muchas personas logran su sueño de tener un bebé.

(Foto: Pixabay)

No obstante, hay mitos sobre la infertilidad que pueden estropear el proceso y retrasar un diagnóstico y tratamiento oportuno, tales como:

1. Las relaciones sexuales frecuentes garantizan el embarazo

Por su puesto que una vida sexual escasa puede complicar el embarazo, pero las relaciones sexuales frecuentes tampoco son una garantía de éxito.

Lo ideal es que las parejas presten más atención a cuándo tienen relaciones que a la cantidad de las mismas, pues todo depende del período fértil femenino, especialmente el momento de la ovulación.

(Foto: Pixabay)

Unos 14 días antes de tener la regla es el momento más fértil, pues es cuando el óvulo maduro sale del ovario y va hacia las trompas de Falopio. Se recomienda tener relaciones íntimas justo antes o durante la ovulación, con al menos 3 encuentros sexuales durante la semana fértil.

2. Un ciclo regular es sinónimo de fertilidad

Esto es falso, pues una mujer con ciclos regulares tiene ovulaciones regulares, pero no solo de eso depende la fertilidad, hay otros factores que pueden intervenir como infecciones sexuales no diagnosticadas, óvulos o espermas de mala calidad, problemas uterinos, bajo recuento de espermas, fibromas, endometriosis, estrés o hasta problemas en la pareja.

3. La mujer es fértil hasta la menopausia y los hombres siempre

Este es uno de los mitos sobre la fertilidad más comunes, sin embargo, un artículo publicado en Sanitas destaca que la reserva de una mujer sana desciende de forma notable a partir de los 35 y con ello, las probabilidades de quedar embarazada de forma natural.

(Foto: Pixabay)

A los 40 la probabilidad de embarazo es de solo 5% y a los 45, es prácticamente nula. Hay que considerar que es posible tener la regla hasta que llega la menopausia y aún así no poder tener un bebé.

En el caso de los hombres, tienen una vida fértil más prolongada, pero también hay un declive con los años, especialmente a partir de los 50.

4. La infertilidad siempre es culpa de las mujeres

Falso. Actualmente se estima que los problemas para lograr un embarazo ocurren en una misma proporción tanto en hombres como en mujeres. Las cifras indican que 40% es por causas femeninas, 40% por causas masculinas y el 20% restante, por factores mixtos o desconocidos.

(Foto: Pixabay)

En las mujeres las causas más comunes son clamidia o gonorrea no tratadas, falta de ovulación, trompas de Falopio bloqueadas, óvulos de mala calidad, una forma del útero que impide la implantación, endometriosis y fibromas uterino.

Por su parte, en los hombres influye no tener suficiente esperma en el semen, baja movilidad del esperma, semen muy espeso, ausencia de espermatozoides o presencia de estos, pero no formados adecuadamente.

5. Tratamientos de reproducción asistida causan cáncer

Se cree que estos tratamientos aumentan el riesgo de cáncer de ovario y mama, pues se llegó a sospechar que el uso de ciertas hormonas como las gonadotropinas y clomifeno usadas en la estimulación ovárica podrían causar la enfermedad.

(Foto: Pixabay)

No obstante, se ha comprobado en la literatura médica que no existe relación alguna entre el uso de esas hormonas y el desarrollo de cáncer en la mujer. Tampoco hay evidencia que compruebe que el uso de gonadotropinas cause cáncer de colon, cérvix, tiroideo ni melanoma.

Lo más importante es hacer una revisión de ambos miembros de la pareja ante los problemas de fertilidad, de manera que se pueda descartar cualquier patología antes de iniciar un tratamiento para quedar embarazada.

¿Conoces otros mitos sobre la fertilidad que te impiden ser mamá?

