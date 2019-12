Si te han hecho dudar de lo que sientes, lee esto

Puedes haber sido víctima de una técnica de manipulación llamada "Gaslighting"

Todos hemos tenido relaciones amorosas tóxicas que nos hacen sufrir más de lo que gozamos. Y sin embargo, ahí seguimos, detrás de esa persona que nos mueve el mundo esperando que cambie su manera de ser aunque no lo haya hecho en años y tampoco muestre signos de capacidad para hacerlo. Nos lastiman, nos mienten y en algunos casos, pueden llegar a manipularnos. Es precisamente este último punto en el que queremos centrarnos, porque muchas personas hemos cuestionado nuestra cordura debido a las palabras de nuestra pareja.

Las relaciones amorosas suelen estar llenas de poder y dominación, aunque a muchos les cueste admitirlo, y una de las prácticas que lamentablemente se practican es la manipulación.

Bajo este contexto, en inglés se ha usado recientemente la palabra "Gaslighting" para referirse a una forma muy particular de manipulación psicológica en la que tu "amado o amada" te hacen dudar de lo que piensas y sientes.

El "Gaslighting" se refiere a la acción de hacerle creer a una persona algo que no es cierto y que conviene a los intereses de la otra que miente.





"Yo nunca dije eso. Estás inventando cosas de nuevo", " ¿Estás seguro/a? Tiendes a tener mala memoria", "Todo está en tu cabeza"... ¿Has escuchado alguna de esas frases?, ¿Comienzas a cuestionar tu propia percepción de la realidad o incluso tu propia cordura?, si es así, puede que estés, vayas o hayas sido víctima de esta técnica.

Lo peor de todo es que empieza con nada e incluso puede parecer una acción inofensiva al principio. Sin embargo, con el tiempo, estos comportamientos abusivos continúan y la víctima puede llegar a confundirse, aislarse y deprimirse mientras pierde el sentido de lo que realmente está ocurriendo.

"No, ella me quiere y si lo dice es porque quiere verme mejorar", "Él no es así. Está pasando por un momento difícil y cuando acabe, volverá a ser el del principio"....

¿Suena familiar?, ¿Conoces a alguien que te diga eso aún cuando tú sepas que no es cierto?, ¿Lo has llegado a responder en alguna ocasión?

¿Cómo reconocer el Gaslighting?

Cuando una persona hace Gaslighting, llega a decir mentiras descaradas, pero lo dice con una seriedad que parecería que está diciendo la verdad. Tú sabes que es mentira, pero aún así lo realiza con tanta "maestría" que te hace dudar si en verdad está mintiendo o está diciendo, esta vez, la verdad.

Otro punto que puedes buscar (o notar) es que aleguen que no han dicho cosas aunque tengas pruebas. Sabes que dijeron que harían algo, sabes que lo escuchaste, pero ellos lo niegan por completo y te comienzas a cuestionar tu realidad. ¿Lo habrás imaginado, soñado o pensado?, ¿En verdad comentaron eso?

¿Alguna vez te has topado con alguien que sabe qué es lo más importante para ti (mascotas, hijos, familia) y que sea eso lo primero que ocupa como munición para atacarte? Esa es otra señal.

Podrás notar a un autor de Gaslighting cuando sus acciones no coincidan con sus palabras, te lancen refuerzos positivos para confundirte e intenten alinear a las personas contra ti.





"Por lo general, cuando se abusa de las personas, hay signos que pueden señalar que son mucho más evidentes. Alguien que ha sido golpeado o amenazado, por ejemplo, es fácil ver y comprender cómo ha sido herido. Pero cuando alguien te está manipulando, terminas cuestionándote a ti mismo y volviendo tu atención hacia ti como la persona culpable".

La iluminación de gas con el tiempo lleva a alguien a experimentar el efecto de luz de gas. Alguien puede intentar iluminarlo con gas, pero no puede suceder a menos que usted lo permita", comenta el Dr. Robin Stern, director asociado del Centro de Inteligencia Emocional de Yale y autor del libro "The Gaslight Effect".

¿Te ha sucedido alguna de estas?, ¿todas?, entonces puede que hayas sido el receptor de esta práctica dañina para la salud mental.

