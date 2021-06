Los testículos son dos glándulas con forma de huevo que se encuentran dentro del escroto y producen espermatozoides y hormonas masculinas.

Las papilas gustativas son unos órganos sensoriales que todas las personas tienen en la lengua y que permite percibir los sabores, que se dividen en dulce, salado, ácido y amargo. Los cilios envían mensajes al cerebro sobre el sabor de las cosas, para que se pueda percibir de qué sabor es lo que se está probando.

¿Verdad o mito que los testículos tienen papilas gustativas?

Como lo acabas de leer, las papilas gustativas se encuentran en la boca, pero resulta que también hay papilas gustativas en los testículos, de acuerdo a un estudio elaborado por investigadores del Monell Chemical Senses Center de Filadelfia.

"Este estudio encontró receptores en los testículos similares a los que se encuentran en las papilas gustativas, pero esto no significa que se puedan saborear sabores desde los testículos", aseguró el doctor Jamin Brahmbhatt, cirujano urólogo certificado en Nueva York.

Si no pueden percibir el sabor, ¿para qué sirven las papilas gustativas de los testículos?

Los receptores de las distintas partes del cuerpo hacen cosas diferentes. Las papilas gustativas de la lengua responden a si la comida es comestible o no y proporcionan sabor, mientras que las papilas gustativas de los testículos envían señales al cuerpo sobre la producción de espermatozoides y testosterona.

Meter el escroto a la comida no te permitirá percibir su sabor

Como al principio lo mencionamos, usuarios de Tik Tok sobre todo en Estados Unidos intentan cumplir el reto de probar comida a través de los testículos y el escroto, pero esto es inútil.

"Es importante tener en cuenta que los receptores gustativos están en los testículos. Cuando sumerges tus testículos en comida o salsas no estás haciendo nada más que exponer tu escroto a la comida, que es la piel que rodea y protege los testículos", indica Justin Dubin doctor de la Universidad de Miami.

Además de la piel escrotal, el testículo tiene otras capas de tejido que lo protegen, por lo que es prácticamente imposible poder interactuar con las papilas gustativas de él.

"Incluso si de alguna manera pudieras poner comida en tu testículo real, lo que no recomiendo intentar, los receptores del gusto no te permitirán saborear nada, ya que simplemente no funcionan de la misma manera en la boca y no experimentarás la sensación de sabor.

Ahora ya sabes que sí, efectivamente, los testículos tienen papilas gustativas, pero no sirven para saborear comida ya que no son iguales a las de la lengua, estas sirven para enviar señales al cerebro para la producción de espermatozoides y testosterona.

Antes de creer todo lo que ves en internet, investiga, ya que de lo contrario podrías cometer errores que en ocasiones no son agradables.

