¿Utilizar audífonos durante el sexo es una práctica común?

Aunque puede resultar algo raro de imaginar, usar audífonos durante las relaciones sexuales es una practica más común de lo que te imaginas y no lo decimos nosotros, un estudio lo demuestra.

¿Cómo beneficia el usar audífonos durante el sexo?

De acuerdo a un estudio realizado en Estados Unidos por TickPick un sitio web, de las más de mil personas a las que preguntaron sobre sus gustos musicales en relación al sexo, un 17 por ciento reconoció que alguna vez ha practicado relaciones sexuales mientras llevaba los audífonos puestos.

¿Por qué usar audífonos durante el sexo?

La razón que los autores del estudio sugieren que esto pasa por que las parejas tienen un problema: les gusta tener relaciones sexuales mientras escuchan música preferida pero no tienen los mismos gustos musicales.

De acuerdo al mismo estudio, un 43.6 por ciento de los encuestados no coinciden con su pareja en cuanto a gustos musicales.

Una solución perfecta para esas parejas, es utilizar audífonos y poner cada quien su música favorita.

La música durante el sexo aumenta el placer

Un estudio publicado por la Universidad de McGill encontró que el poner música mientras se tiene sexo maximiza el estado placentero, ya que esta actividad, por sí misma, eleva los niveles de dopamina en el cuerpo. Escuchar música durante las relaciones sexuales es doblemente estimulante.

Las personas que escuchan música tienen más relaciones sexuales

Un estudio afirma que la gente que escucha mucha música tiene más relaciones sexuales. Para comprobarlo, los investigadores instalaron bocinas en las casas de los participantes y les dio acceso a un servicio de streaming.

También se les dotó de dispositivos para medir sus pulsaciones y pasos, además de colocar sensores de proximidad para identificar su ubicación dentro del hogar. Los investigadores concluyeron que la música de fondo incrementa la actividad sexual en un 67 por ciento. Incluso, el neurocientífico Daniel J. Levitin, autor del libro This is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession y supervisor del estudio, declaró que los resultados coinciden con otras pruebas realizadas en laboratorio. En ellos se ha comprobado que la música provoca un incremento de dopamina en el sistema límbico del cerebro (aquel que modula las emociones), mejorando el estado de ánimo de los individuos. Levitin también confirmó que la música aumenta los niveles de oxitocina, la hormona responsable de ayudar a las personas a acercarse y crear un vínculo afectivo entre ellas.

El oído juega un papel fundamental durante las relaciones sexuales

Los sentidos tienen una gran importancia durante las relaciones sexuales y el oído suele ser protagonista. Unos investigadores descubrieron que, justo antes y durante el orgasmo de su pareja masculina, las mujeres hacían más ruido, lo que denominaron "vocalizaciones femeninas copuladoras", de forma voluntaria en el 66 por ciento de los casos, afirmando ser conocedoras del disfrute que provoca en los hombres al escuchar los gemidos durante el sexo.

Estos estímulos podrían inducir el orgasmo masculino y aumentar su autoestima. De hecho, el 87 por ciento reconocía hacerlo por esta razón.

Usar audífonos durante el sexo es una practica que parece ser cada vez es más común, pero es gracias a la música que se puede disfrutar más durante las relaciones sexuales, solo hay que coincidir con la pareja en gustos musicales.

