¿Tus citas suelen perder interés en ti? lee esto

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 31/01/2020

31/01/2020 12:42 hrs.

Conoces a una persona y te sientes atraído hacia ella, salen chispas, te emociona y luego te enteras de que el gusto es recíproco. Se ponen de acuerdo para salir y te vistes de la mejor manera posible para sorprender y darle una buena imagen a tu cita. Según tú, nada puede salir mal, pero de repente, después del primer encuentro, el otro involucrado deja de contestar tus mensajes y te preguntas: ¿Qué hice mal?

Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia, y el ghosting es una de las maneras en las que se demuestra.

¿Qué es el ghosting? Se trata del momento en el que alguien que crees que se preocupa por ti, ya sea un amigo o alguien con quien estás saliendo, desaparece en el contacto de un momento a otro sin dar ninguna explicación. No hay llamadas telefónicas, no hay correos, ni siquiera mensajes de texto.

"Las personas fantasmas se centran principalmente en evitar su propia incomodidad emocional y no piensan en cómo hace sentir a la otra persona. La falta de conexiones sociales mutuas para las personas que se conocieron en línea también significa que hay menos consecuencias sociales de abandonar la vida de otra persona. Cuanto más sucede, ya sea para ellos mismos o para sus amigos, más personas se vuelven insensibles y es más probable que se lo hagan a otra persona", explica la doctora Jennice Vilhauer





5 acciones que haces que generan que las personas pierdan interés en ti:

Quizá no te das cuenta de que las realizas o puede que simplemente estés mostrándote tal cual eres, sin embargo, el sitio web de discusión llamado Reddit menciona las situaciones que hicieron que las mujeres perdieran inmediatamente el interés romántico que tenían en la persona con la que aceptaron pasar su tiempo en la primera cita:

1) "Cuando comienzan a "pescar" constantemente por elogios o se la pasan constantemente buscando tu atención, o cuando te tratan como su terapeuta personal". - @anichica2001

2) "Escupir en el suelo. Si es una emergencia como tragarse un insecto, lo entiendo. ¿Pero solo escupir al azar? Asqueroso. Adiós" - @unbilledsplash93





3) "Cuando son groseros o mastican con la boca abierta. No necesito ver tus amígdalas mientras como... es asqueroso." - @AquaNautautical

4) "Una vez salí con un chico que hablaba el 90 por ciento de las veces, el 85 por ciento de eso era sobre cuánto dinero había ganado, cuánto había gastado en su ahora ex esposa, todos los buenos autos que tenía... Lo recogí porque no tenía transporte para encontrarse conmigo. Estaba legítimamente confundido sobre por qué no quería pasar la noche con él cuando fui a dejarlo. Nunca lo volví a ver". - @karona93

5) "Cuando comienzan a alejarte del resto de tus amigos para llamar su atención o aquellos que se niegan a reconocer cuando me siento incómoda y me hacen sentir culpable y esa culpa me hace hacer cosas que no quiero hacer". - @gnitesserie

Todos estamos nerviosos en la primera cita y muchos recurren a ser "ellos mismos" para mostrarse auténticos, pero esto no siempre resulta una buena idea.

Bajo este contexto, el sitio de citas eHarmony precisa que uno de los materiales más efectivos para mantener el interés de la otra persona se encuentra en tu celular. Y no, no es una app.

"Unos pocos textos de vez en cuando pueden hacer maravillas para mantenerte en la frente de sus mentes. Aun así, muchas personas se equivocan ya que no saben lo que deberían decir estos textos.

Supongamos que ya se conocen.

Lo primero que debe hacer es actuar como si ya estuviera cerca; esto inmediatamente tranquiliza a la otra persona y le quita la presión. Mantenga la conversación ligera, como si hubiera estado saliendo durante años, incluso si aún no se ha conocido. Al hacer esto, será mucho más amigable, relajado y juguetón en sus textos. Nunca seas demasiado sexual ya que esto puede asustarlos, pero no tengas miedo de usar emoticones o emojis para demostrar que estás coqueteando.

Luego crea intriga.

Trata tus textos como si fueran pepitas de oro. Utilícelos con moderación y serán mucho más poderosos. Déle espacio a la persona que está enviando mensajes de texto y deje que se pregunte qué podría estar haciendo y pensando, en lugar de bombardearlos con mensajes cada cinco minutos.

Si mandas algo como: "no hagas planes el viernes... ¡tengo algo preparado para ti!", crearás misterio y cierta emoción. Si no te responden no te espantes. Probablemente no signifique que haya perdido el interés, sino que quizá algo se atravesó en su vida", se lee en dicho portal.

Recuerda: sé tú mismo, pero si tienes alguno de los hábitos arriba mencionados, intenta omitirlos por esa noche. Se educado siempre y no busques actuar como alguien más, porque más adelante podrían darse cuenta y te meterás en muchos problemas.





