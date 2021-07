Tomar un año sabático durante el matrimonio puede salvarlo

Un año sabático es el período de tiempo que una persona decide dedicar completamente a intereses personales, dejando a un lado sus responsabilidades laborales, académicas o en este caso dentro del matrimonio.

¿Tomarse un año sabático durante el matrimonio?

Se ha puesto de moda entre las parejas una tendencia llamada ´marriage sabbatical´, se trata de un periodo sabático del matrimonio y que, a diferencia de una separación o divorcio, es una pausa temporal. La pareja sabe y acepta que tras un tiempo volverán a estar juntos. Una nueva moda que está salvando cientos de parejas, según señalan terapeutas profesionales.

Cherly Jarvis, es una periodista que escribió un libro sobre su propio periodo sabático, la publicación lleva el nombre de ´El matrimonio sabático: el viaje que te lleva a casa´.

A los 51 años, Jarvis decidió distanciarse de su marido durante un periodo de tres meses y asegura que ese tiempo lejos de él fue la primera vez que tuvo el lujo de pensar en sí misma". Durante ese tiempo se dedicó a tomar cursos, viajar y extrañar a su pareja. Un periodo que no es una pausa en la relación, sino un descanso de la rutina y que puede revitalizar esa relación, asegura Jarvis.

(Foto: Pinterest)

Tomar un periodo año del matrimonio puede salvarlo

Charlotte Friedman, una abogada de derecho familiar, ahora psicoterapeuta y fundadora del ´Grupo de soporte de divorcios´, que ayuda a las parejas a negociar las separaciones, señala que el año sabático puede ser una buena opción para encauzar una relación, de hecho, asegura que es un escenario cada vez más adaptado por los clientes.

"Tomar un año sabático antes de separarse, lo cual está bien, ya que no hay permanecer juntos si las cosas no están funcionando, si no existe un imperativo económico para el divorcio, u otra razón de peso, una desconexión temporal puede ser un camino más suave y una oportunidad de probar a vivir un tiempo en paralelo".