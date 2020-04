¿Tener poco sexo adelanta la menopausia?

Estudios demuestran que las mujeres que tienen poco sexo mensual o semanal, podrían tener más riesgo de una menopausia temprana

SUSANA CARRASCO 06/04/2020

06/04/2020 18:15 hrs.

La frecuencia con la que se tienen relaciones sexuales podría tener un impacto muy importante en la salud de la mujer madura, de acuerdo a investigaciones científicas recientes que indican que tener poco sexo podría adelantar la menopausia.

Este proceso es natural e inevitable, pero tener intimidad con frecuencia es uno de los factores que pocas saben que marca una enorme diferencia en cómo se experimenta el también llamado climaterio.

¿Poco sexo adelanta la menopausia?

De acuerdo a una investigación realizada en la University College de Londres (UCL) y publicada en la revista especializada Royal Society Open Science, las mujeres que mantienen relaciones sexuales semanalmente tienen un menor riesgo de menopausia temprana o prematura, en comparación con aquellas que tienen poca intimidad.

Los resultados demostraron que las mujeres que mantenían actividad sexual al menos una vez a la semana, incluyendo relaciones sexuales vaginales, sexo oral, caricias y autoestimulación o masturbación, tenían hasta un 28% menos probabilidad de sufrir síntomas de menopausia de forma prematura.

De igual forma, las mujeres que tuvieron intimidad una vez al mes, tuvieron 19% menos probabilidades de experimentar menopausia a edad temprana.

¿A qué se debe este efecto? Según Megan Arnot, autora principal del estudio, esto ocurre porque si una mujer no está teniendo relaciones sexuales con frecuencia, no hay posibilidad de un embarazo, por lo que el cuerpo "elige" no invertir energía en la ovulación, lo que hace que la menopausia se presente más temprano.

"Podría ser una compensación energética biológica entre invertir energía en la ovulación o invertir en otro lugar, como mantenerse activa cuidado a los nietos", explica la investigadora.

De hecho, este fenómeno se conoce como "la hipótesis de la abuela" y apunta que la menopausia evolucionó originalmente en humanos para reducir el conflicto reproductivo entre las diferentes generaciones de mujeres, permitiendo a las mayores aumentar su condición física inclusiva mediante el cuidado de los nietos.

Durante la ovulación, el sistema inmune de la mujer puede debilitase por la energía que se gasta en el proceso, lo que deja el cuerpo femenino más susceptible a enfermedades, por lo que ante la falta de actividad sexual y la baja posibilidad de un embarazo, el cuerpo prefiere invertir en otros procesos.

El estudio también comprobó si vivir con una pareja masculina tiene un efecto en la menopausia, pues anteriormente se creía que la exposición a feromonas de hombre puede retrasar los síntomas, sin embargo, los resultados mostraron que no había una correlación directa.

Algunos especialistas, como el Dr. Hugh Taylor, jefe de ginecología y obstétrica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, indican que tener poco sexo y una menopausia temprana se relacionan debido a que uno de los síntomas que indican que el también llamado climaterio se acerca es la falta de deseo sexual, lo que hace que inevitablemente, las mujeres reduzcan la cantidad de encuentros sexuales semanales o mensuales.

Es claro que la actividad sexual tiene un fuerte impacto en la forma en que la mujer experimenta la menopausia, por lo que es importante mantenerse al tanto ante cualquier cambio en el deseo sexual o ante molestias que puedan dificultar la intimidad, como la resequedad vaginal o el dolor durante la penetración.

La menopausia es un proceso natural e inevitable, pero lo ideal es que no se presente a edades tempranas (menos de 45 años), porque también podría indicar que hay problemas de salud. Consulta a tu ginecólogo ante cualquier duda y no descuides tu vida sexual, recuerda que tener poco sexo puede impactar directamente en los cambios que llegan con la edad.

(Con información de Infosalus)