Si respondes que "sí" a estas 5 preguntas, tu relación durará

Un científico de relaciones creó una lista de preguntas para descubrir si la relación romántica que tienes es buena para ti

ADRIÁN AGUIRRE 20/05/2020

20/05/2020 19:48 hrs.

Estar enamorado/a de otra persona puede ser un sentimiento increíble, pero a veces de todo lo que pasa por nuestra mente cuando estamos con él o ella no alcanzamos a percibir los "defectos" de la otra persona. Puede que sean muy notorios y que no los queramos ver por lo que sentimos o que no nos importen en el momento por todo lo que nos hace sentir el otro individuo.

Saber si la relación que tienes va a durar es un tanto difícil, pues entran en juego varias cuestiones como el trato que tengan contigo y lo que sientes.

Teniendo esto en cuenta, el científico de relaciones y profesor de psicología en la Universidad de Monmouth, Gary W Lewandowski, creó una lista de preguntas para descifrar si una relación romántica es buena para ti.

En sus palabras, responder que "sí" honestamente a estos cuestionamientos significa que vale la pena mantener la relación.

¿Te atreves a realizarlas?

5 preguntas para saber si tu relación va a durar o tiene futuro:

Recuerda que tienen que contestarlas de la manera más honesta posible:

1) ¿Se sienten cómodos tú y tu pareja compartiendo sentimientos, confiando el uno en el otro, siendo cercanos y evitando preocuparse de que la otra persona se vaya?

2) ¿Tu pareja y tú se aceptan por lo que son, sin tratar de cambiarse?

3) Cuando surgen desacuerdos, ¿tu pareja y tú se comunican respetuosamente y sin desprecio o negatividad?

4) ¿Comparten la toma de decisiones, el poder y la influencia en la relación?

5) ¿La relación está libre de banderas rojas como trampas, celos y conductas controladoras?

Todo tiene que ver contigo.

De acuerdo con la terapeuta y profesora de sociología en la Universidad de Oakland, Terry Orbuch, la primera señal de que lo que estás sintiendo es amor y no lujuria, es la conexión. Más específicamente, un deseo de conexión entre tu pareja y otras personas importantes en tu vida. Esto quiere decir que si es amor, querrás que las personas importantes para ti también amen a tu pareja.

La siguiente pista es la manera en la que hablas de tu unión, ya que las palabras que eliges pueden ofrecer una visión mucho más profunda de tus verdaderos sentimientos: si continúas diciendo "yo" en lugar de "nosotros", es más probable que tengas lujuria y esta sea la fuerza impulsora en la relación, porque dos personas enamoradas a menudo piensan en sí mismas como un par.

"La autorrevelación es el tercer indicador, y el amor alienta a las personas a revelar todas sus partes, mientras que las personas con lujuria probablemente revelarán cosas sobre sí mismas a nivel superficial, como pasatiempos favoritos o comidas. Si es amor, estará más inclinado a compartir a un nivel más profundo", explica Orbuch.

