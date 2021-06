Sexting: ¿te enseño el mío y tú el tuyo?

Los hombres son más proclives a mandar fotos no solicitadas de sus penes, que ellas de sus vulvas durante el sexting

Una de las tendencias que van al alza en las prácticas sexuales del 2021 es el uso del sexting entre jóvenes adultos, y en particular la tendencia masculina de mandar fotos no solicitadas de sus penes. Estudios al respecto hay muchos, sobresalen los realizados por la Universidad de Columbia Británica, llamado “Te enseño el mío para que me enseñes lo tuyo”; las encuestas de Mach.com; o el “Unsolicited dick pics: Erotica, exhibitionism or entitlement?”, que tratan de dar explicación al por qué los hombres son más proclives a mandar fotos no solicitadas de sus penes, que ellas de sus vulvas.