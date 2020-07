Conocer lo que ellas piensan realmente del sexo anal puede favorecer encuentros más placenteros que se disfruten en pareja

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 06/07/2020

06/07/2020 19:36 hrs.

No es un secreto que el sexo anal es muy excitante para los hombres, hasta se podría decir que es una de sus fantasías sexuales más comunes, pero ¿qué hay de las mujeres?, ¿realmente disfrutan hacerlo o solo lo aceptan por satisfacer a tu pareja?

El sexo anal consiste en la introducción del pene en el ano y cuando se hace de forma correcta, es decir, con la suficiente lubricación y una previa estimulación de la zona, se dice que puede ser muy satisfactorio, incluso para los hombres, pues permite llegar a la famosa zona P, capaz de desencadenar orgasmos muy intensos.

Pero poco se ha hablado sobre el efecto de esta práctica sexual en el cuerpo femenino y por ello, a continuación, te contamos lo que ellas realmente sienten al tener una sesión de sexo anal en sus encuentros íntimos de pareja.

Sexo anal, ¿qué tanto les gusta a las mujeres?

Cada vez más parejas tanto heterosexuales como homosexuales se animan a disfrutar del sexo anal, pues de acuerdo a un artículo escrito por el Dr. David J Ley, publicado en Psychology Today y retomado por GQ, esta práctica sexual ha existido desde hace miles de años. La principal razón por la que se practica es porque elimina el riesgo de embarazo y puede llegar a ser muy excitante para el hombre, pues hay una penetración más "apretada". Además, cuando una mujer le permite a un hombre hacerle sexo anal, es considerado para ellos como una invitación a relaciones más intensas, salvajes y hasta aventureras.

Pero, ¿ellas realmente sienten placer al hacerlo? En la misma publicación mencionada, el médico indica que hay varios estudios que descubrieron que las mujeres que tienen sexo anal experimentan más orgasmos, aunque no necesariamente debido a la penetración "por atrás", sino a los altos niveles de actividad sexual en general, donde se incluyen las prácticas anales y otras.

TAMBIÉN LEE: 5 posición eróticas que facilitan el sexo anal

Los expertos creen que las mujeres están dispuestas a tener sexo anal porque son más atrevidas, más sensuales y relajadas en la cama, por lo que no tienen miedo de experimentar una actividad sexual más salvaje para lograr mejores orgasmos. Por otro lado, algunos médicos afirman que el sexo por atrás puede ser placentero para las mujeres porque hay una gran cantidad de nervios alrededor del ano, es decir, hay más sensibilidad, lo que favorece la excitación si se toca de forma adecuada.

¿Por qué algunas mujeres sienten repulsión por el sexo anal?

El sexo anal no es una fantasía para todas las personas, hay mujeres que consideran que es una práctica sexual desagradable y hasta incómoda, principalmente por los posibles efectos que pueda tener, como dolor y hasta incontinencia fecal.

Sin embargo, sexólogos afirman que el sexo anal debe practicarse respetando algunas reglas, como hacerlo solo cuando hay consentimiento de la otra persona y, sobre todo, propiciando un ambiente cómodo y placentero donde no falte el uso de lubricantes ideales para esta actividad sexual, ya que disminuyen el riesgo de lesiones en el tracto rectal por que los movimientos no son tan bruscos.

La comunicación también es indispensable, para compartir con la pareja las sensaciones que se van experimentando y los movimientos que se disfrutan y los que no tanto. Es recomendable tomarse un momento para la estimulación previa a la penetración anal, lo que puede hacerse con suaves masajes usando los dedos o algunos juguetes sexuales ideales para las prácticas anales. El condón tampoco puede faltar porque el riesgo de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) es mayor en comparación con las prácticas vaginales, tanto para el que penetra como para quien recibe.

Ya lo sabes, el sexo anal no solo es una fantasía para los hombres, también hay mujeres que disfrutan hacerlo por el simple hecho de romper con la rutina y de tener experiencias sexuales más intensas que las lleven a disfrutar las sensaciones placenteras al máximo, claro, siempre haciéndolo de la forma correcta para que no cause dolor o incomodidad.

SIGUE LEYENDO: El 68, posición sexual ideal para un sexo oral intenso