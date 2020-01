Señales que indican que eres malo en la cama

¿Te has preguntado si eres malo en la cama? Seguro que si y saberlo es más sencillo de lo que te imaginas

03/01/2020

Una de las mayores preocupaciones en torno a la sexualidad es saber qué tan buenos somos en la cama y para ello, existe una sola pregunta que debes responder para conocer si eres un buen amante o solo te han dicho que lo eres para no hacerte sentir mal.

Los expertos en sexualidad señalan que saber si eres malo en la cama o no es mucho más sencillo de lo que parece. Toma nota.

¿Cómo saber si eres malo en la cama?

¿Te has preguntado qué tan bueno o malo eres en la cama? Seguro que sí. Según los especialistas en sexualidad, puede haber algunas señales que indican que nuestra pareja está disfrutando del encuentro sexual tanto como nosotros.

Pueden ser físicas, como la coloración intensa o la respiración acelerada pero hay una pregunta cuya respuesta puede aclarar mejor si tenemos un buen desempeño sexual:

¿Tienes la curiosidad y la confianza para hablar de sexo abiertamente con tu pareja? La respuesta no debe dártela tú amante, sino tú mismo.

Si la respuesta es afirmativa, felicidades, puedes estar seguro de que eres un buen amante en la intimidad.

Pero, y el orgasmo y hacer gritar de placer a la pareja, ¿no son importantes? De hecho no tanto y decir que eres bueno en la cama tampoco está bien, lo correcto es decir que eres un buen amante, según Pedro Lucas Busto, psicólogo y sexólogo de la Sociedad Española de Intervención en Sexología.

De acuerdo a este especialista, no hay señales o competencias universales que garanticen que eres un buen amante, porque cada cuerpo y cada forma de entender el placer son diferentes en todas las personas.

Sin embargo, si hay una cosa común que puede hablar bien de nuestro desempeño sexual: tener sexo con autenticidad.

"Forzar nuestros movimientos como hemos visto en la peli porno o hemos leído en Internet puede alejarnos de lo que realmente nos gusta y nos pide el cuerpo. El buen amante es el que disfruta con lo que está haciendo", señala el especialista.

¿Y si mi pareja no da señales de que está disfrutando el sexo? No debes preocuparte. Gemir, sudar o respirar más rápido no siempre ocurre, pero no significa que tu pareja no esté disfrutando ni que seas un pésimo amante.

En realidad, creer que solo esas señales hablan de nuestro desempeño sexual es un error, pues solo son prejuicios y falta de educación sexual.

"Muchas veces se intenta no demostrar que uno está disfrutando del sexo y se trata de minimizar esas sensaciones de excitación. Y en otros casos, se tiende a fingir placer con el fin de dejar más tranquila a la pareja", comenta por su parte Fernando Salas, cirujano experto en andrología y sexualidad masculina.

Otra señal positiva de que somos buenos amantes es el deseo sexual que sienta nuestra pareja, pues si se encuentra contenta y sigue teniendo ganas de tener sexo con nosotros, es que lo estamos haciendo bien.

Sin embargo, los expertos también resaltan que un buen desempeño sexual no solo depende de uno, sino que es cosa de dos.

"Nadie es bueno ni malo: hay un acto sexual pleno. Por supuesto hay personas que tienen más capacidad para disfrutar y dar placer y suelen ser aquellas que no temen a su cuerpo. No hay fórmulas mágicas ni afrodisiacos. Cuanto más finjas tus sentimientos, más dificultades tendrás para ser bueno. Para dar placer lo primero es saber recibirlo. Es cuestión de autenticidad y espontaneidad", señala el sexólogo Pedro Lucas.

El orgasmo no lo es todo

En cuanto al orgasmo, los sexólogos señalan que no siempre es señal de buen sexo, pues a veces se puede tener una experiencia mucho más placentera con estímulos en las zonas erógenas de manera suave y luego intensa, variando el ritmo una y otra vez, pero sin llegar al clímax.

"Quienes conocen bien su cuerpo saben llegar al orgasmo independientemente de lo bien o mal que lo haga el par y otras personas tienen más dificultades. En nuestro imaginario sexual llevamos escrito que para tener bueno sexo tiene que haber penetración y orgasmo y no siempre es así", recalca el experto.

La clave para ser un buen amante simplemente está en ser autentico y en disfrutar realmente del encuentro sexual.

No desconfíes de ti mismo, no sientas vergüenza de disfrutar de tu cuerpo y el de tu pareja ni tengas miedo de cometer un error.

Proponle a tu pareja cosas nuevas si estás cansado de lo mismo y habla de tus necesidades sexuales, recuerda que la comunicación es clave para un sexo placentero.

"No existen los malos amantes, existen las personas sin curiosidad entre las sábanas y esas por lo general, nunca dan la talla", concluye el sexólogo.

