Se prevén más de 145 mil embarazos no planeados

La doctora y directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Karla Berdichevsky Feldman, apuntó que se prevén más de 145 mil embarazos adicionales no planeados entre mujeres de 15 a 49 años, de los cuales más de 21 mil serán en mujeres jóvenes de 19 años o menos. También hay un aumento en la necesidad insatisfecha de anticoncepción.

Berdichevsky Feldman señaló que a partir del 2020 se ha dado un incremento en la adquisición de condones: 30% de condones masculinos y se ha ampliado la adquisición de condones internos para el programa de prevención del VIH e ITS.

En el escenario nacional se tienen 1 millón 988 mil 695 casos totales y 173 mil 771 muertes por covid-19

Día internacional del condón: lo que debes saber

El 13 de febrero se conmemora el día internacional del condón y por ello es importante conocer su uso y dónde se pueden conseguir. Sobre este tema, la doctora y directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, Alethse de la Torre Rosas, informó durante la conferencia de prensa diaria sobre la situación del coronavirus en México que el condón tiene una efectividad del 98% para la prevención de embarazos no deseados y del 80% para la prevención de Infecciones de transmisión sexual.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el uso de condón en la primera relación sexual es de:

+ Adolescentes (12 a 19 años): 83% hombres y mujeres 69% mujeres

+ Adultos (20 a 49 años): 55% hombres y 41% mujeres

La encuesta menciona que el uso de condón en México desciende en la última relación sexual:

+ Adolescentes (12 a 19 años): hombres 79% y 54% mujeres

+ Adultos: 45% hombres y 31% mujeres

Cuando se habla sobre el conocimiento del uso del condón en adolescentes de 12 a 19 años, el 97% de los hombres y el 84% de las mujeres conocen el número de veces que se debe usar un condón, mientras que para prevenir embarazos e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 54% de los hombres y 49% de las mujeres conoce el uso de esta herramienta.





Consejos para el uso del condón:

+ Condón antes del contacto: Usa condón antes de tener contacto con el pene, la vagina, la boca y el ano

+ Cuida la temperatura del condón: el calor puede dañar el condón, guárdalos en lugares frescos y secos

+ Cámbialo cada 30 minutos: si tus sesiones de sexo duran más de 30 minutos, asegúrate de cambiarlo. Se puede dañar y romper.

+ Un condón a la vez: No uses dos condones juntos, ya sean internos o externos

+ No uses lociones o aceites: no utilices productos con bases de aceite (como vaselina) en los condones, ya que lo dañan y lo hacen menos seguro. Prefiere los lubricantes a base de agua

+ Los condones no son eternos: verifica la fecha de caducidad antes de usarlos

+ No tires los condones en el excusado: Puedes tapar tu baño. Mejor envuélvelo en papel y tíralo al bote de basura

Situación de camas hospitalarias:

La doctora Alethse de la Torre Rosas informó que al 13 de febrero, la disponibilidad de camas para hospitalización general es de:

- Uno con más del 70% de ocupación: Ciudad de México

- Seis con entre 69% y 50% de ocupación: Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Guanajuato

- 25 con menos del 50% de ocupación

Esquema Nacional de Vacunación al 13 de febrero de 2021:

La especialista indicó que el 13 de febrero se aplicaron 311 dosis y en el avance acumulado hay 726 mil 313 dosis aplicadas. En los esquemas de vacunación completos, 622 mil 658 elementos del personal de salud recibieron la primera dosis y 86 mil 198 ya tienen el par. Del personal educativo, 17 mil 457 individuos ya tienen la primera dosis.

En cuanto al avance porcentual de aplicación de dosis asignadas al 20 de enero, se tiene un 94% de avance general, con 31 entidades con el 100% de aplicación de las dosis y solo Coahuila en aplicación de la segunda.