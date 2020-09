¿Se ensanchan las caderas por tener sexo?

¿Has escuchado que después de tener sexo por primera vez las caderas crecen? Te decimos la realidad sobre este mito de la sexualidad

30/08/2020

30/08/2020 17:12 hrs.

La sexualidad está rodeada de mitos que crean falsas ideas sobre lo que se debe o no esperar al iniciar la vida sexual, uno de ellos es la creencia que cuando una mujer comienza a tener sexo sus caderas se ensanchan como consecuencia de ello.

Así que es probable que tus tías o abuelitas comenten que cuando una adolescente o joven mujer desarrolla sus caderas, es porque probablemente comenzó a tener sexo y por consecuencia sus caderas se hicieron más grandes.

Sin embargo, esta idea es sólo un mito, pues la actividad sexual no está relacionada con las proporciones de la cadera de una mujer. El tamaño de las caderas de una persona no será mayo o menor si ésta tiene o no sexo.

Esto se debe, de acuerdo con especialistas, a que el cuerpo de la mujer se forma naturalmente para tener hijos en algún momento de la vida, por lo que el embarazo y el parto requieren de caderas anchas para permitir la gestación y el nacimiento de los bebés.

Por ello el tamaño de las caderas depende de factores hormonales, genéticos y de alimentación. La cadera de las mujeres suele ensancharse durante la pubertad, momento en el comienza a secretar una mayor cantidad de estrógenos (conocida como la hormona femenina), como parte de su maduración sexual.

Dicha hormona es la encargada de distribuir la grasa en el cuerpo, y lleva a las caderas de las mujeres una mayor cantidad de grasa durante la adolescencia. En dicha etapa de la vida, un gran número de jóvenes comienzan su vida sexual, por lo que el desarrollo de las caderas suele asociarse con la actividad sexual.

Asimismo, el ensanchamiento de la cadera tiene relación con factores genéticos, por lo que las mujeres de ciertas familias suelen mostrar caderas más prominentes que otras; y a la alimentación, siendo las mujeres con sobrepeso u obesidad más propensas a tener caderas más voluptuosas.

¿Cómo se relacionan las caderas y el sexo?

A pesar de que no existe una relación directa entre la actividad sexual y el tamaño de las caderas, un estudio publicado en The Archives of Sexual Behavior encontró que las mujeres con caderas más anchas suelen ser más abiertas con respecto a su vida sexual.

El estudio analizó a casi 150 mujeres, quienes respondieron un cuestionario sobre su vida sexual, y número de parejas sexuales frecuentes por noche y por año, cuyos resultados fueron comparados con su talla de caderas.

El análisis concluyó que entre más grande fue la cadera de una mujer, ésta tenía una mayor cantidad de parejas sexuales y sexo casual. De acuerdo con los investigadores, esto se debe a que las mujeres con caderas anchas tienen un menor riesgo de complicación durante el parto, por lo que el acto sexual representa un menor riesgo de salud.