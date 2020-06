¿Sabías que no cualquier lubricante es ideal para el "sexo por atrás"?

Lo ideal es elegir lubricantes que tengan efecto de larga duración y que no dañen el condón, pues solo así podrá disfrutarse del sexo por atrás o anal

SUSANA CARRASCO

09/06/2020 19:22 hrs.

Usar lubricante en el sexo por atrás o sexo anal es muy importante, pues a diferencia de la vagina, la zona anal no tiene una lubricación natural y los movimientos sexuales podrían causar lesiones importantes o peor, ponerte en mayor de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

¿Qué lubricante usar para el sexo anal? La respuesta no es sencilla, pues debemos usar aquellos que sean hechos especialmente para humectar esa zona y disminuir las molestias para que la experiencia sea realmente placentera.

Si eres primerizo o no tienes tanta experiencia con las prácticas anales, aquí te decimos cuáles son tus mejores opciones de lubricantes para que estés preparado.

Lubricante para el sexo por atrás o sexo anal

El sexo anal se refiere a la introducción del pene en el ano de la pareja sexual y para algunos puede ser muy placentero mientras que, para otros, no es nada atractivo. Cualquiera de las dos percepciones puede ser correcta, pues todo depende de los gustos de cada quien, aunque si eres de los primeros, es importante que te asegures de tomar en cuenta todo lo necesario al prepararte para hacerlo y una de las más importantes es el uso de lubricantes anales.

Toda la zona anal tiene cientos de terminaciones nerviosas, tanto dentro como alrededor, por lo que, si se hace una estimulación sexual adecuada, es posible disfrutar de orgasmos intensos. Como es una zona sensible, la penetración puede resultar dolorosa si no se hace uso de los lubricantes y peor porque el ano no lubrica por si mismo.

Un lubricante hidrata bien la zona y favorece la dilatación, lo que a su vez facilita la penetración y ayuda a que no sea brusca y sí muy placentera. Si es tu primera vez con el sexo anal, el uso de lubricantes anales estodavía más importantes. Ahora bien, existen muchas opciones en el mercado, pero no todas son ideales para este tipo de prácticas sexuales.

¿Cómo elegir lubricantes anales?

Existen tres tipos de lubricantes en el mercado, pero no podemos usar cualquiera al tener sexo anal y para que conozcas por qué, te decimos las principales características de cada uno, distinguiéndolos principalmente por sus componentes, que pueden ser agua, silicona o aceite.

1. Base acuosa

Estos lubricantes se componen principalmente de agua, por lo que son más líquidos y cómodos de usar, pues se asemejan mucho más a la lubricación natural. El problema es que pueden absorberse más rápido y será necesario que reapliques varias veces durante la penetración anal, lo que puede interrumpir la pasión del momento.

2. Base de silicona

Los lubricantes con base de silicona tienen muchas ventajas y una de las principales es que su efecto dura más tiempo porque son más espesos, es posible que solo tengas que aplicarlos una vez al inicio de la penetración, por lo que son los más recomendables para el sexo por atrás.

Además, son compatibles con los condones, así que no hay pretextos para disfrutar y al mismo tiempo protegerse de las ETS durante la penetración anal.

3. Base de aceite

Estos lubricantes son los menos populares porque no son compatibles con los preservativos, rompen con facilidad el látex y exponen a las parejas a infecciones sexuales y embarazos no deseados.

Es el menos indicado para el sexo anal y para las relaciones sexuales en general, especialmente si se tienen múltiples parejas sexuales donde el uso de condón es indispensable.

Planned Parenthood también advierte sobre el uso de lubricantes caseros en el sexo anal de contenido aceitoso, como la vaselina, las cremas o aceite para bebés, pues de igual manera debilitan al condón y hacen más factible que se rompa.

¿Cómo aplicar el lubricante?

Es muy sencillo y hasta puedes ponerlo de pretexto para iniciar con el juego sexual que encienda la pasión para un encuentro mucho más intenso.

Solo aplica un poco del lubricante de silicona sobre tus dedos y empieza con un suave masaje por la zona anal, no es necesario que apliques demasiado, empieza con una pequeña cantidad. Usa tus dedos para ir preparando la zona y luego ve a la penetración, recuerda que el condón es indispensable.

Ahora que ya sabes cuál es el mejor lubricante para el sexo por atrás o sexo anal, prepárate para sensaciones muy intensas y sobre todo, orgasmos como nunca antes los has disfrutado.

