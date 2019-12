¿Sabes la diferencia entre VIH y SIDA?

El VIH es el virus que destruye al sistema inmunitario mientras que el SIDA es la etapa final de la infección

01/12/2019 04:51 hrs.

Muchos creen que el VIH y el Sida son lo mismo, sin embargo, es importante aprender a distinguir las diferencias ya que se trata de padecimientos diferentes. Si aún no conoces cuál es la diferencia entre VIH y Sida, sigue leyendo.

Diferencias entre VIH y Sida

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el que mata o daña a las células del sistema inmunológico del organismo debilitando sus defensas. El organismo al tener infecciones "oportunistas" o enfermedades simples de las cuales no puede recuperarse fácilmente. Por ejemplo, una gripe común para quien padece de VIH puede ser fatal.

Por su parte el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) es causado por el VIH. Tener SIDA significa estar en el estado más crítico de la infección. Se caracteriza por la aparición de síntomas de enfermedades llamadas "marcadores", las cuales van indicando el avance de la infección y qué tan deteriorado está el sistema inmunológico.

Al entrar el VIH al organismo las defensas bajan y los glóbulos blancos denominados linfocitos CD4 cooperadores se vuelven susceptibles siendo infectados por el virus venciendo y abrumando finalmente al sistema inmunológico el cual al tener sus defensas al mínimo puede producir los principales síntomas de Sida el cual al no ver los linfocitos suficientes y producción de anticuerpos que defiendan al organismo se vuelve una infección oportunista.

Se puede vivir con VIH sin desarrollar SIDA

Tener VIH no quiere decir que se tenga SIDA. Estar infectado de VIH significa que se está expuesto al virus y que tal vez no se desarrolle la enfermedad en el organismo, al portar VIH se puede no tener síntomas por mucho tiempo (portador asintomático).

Gracias a los avances científicos en la materia se puede vivir con VIH toda la vida de forma saludable si se detecta a tiempo, de lo contrario al no tener un control sobre el virus el sistema inmunitario se debilita dando paso a desarrollar SIDA.

El SIDA por su parte al ser la etapa final de la infección por VIH deteriora al organismo y su funcionamiento eficaz al deteriorar el sistema inmunológico.

Al tener un organismo débil las enfermedades oportunistas como diversos cánceres y/o marcadores lo atacan debido a la baja de defensas.

El organismo es agredido de forma exagerada con bacterias comunes, hongos, parásitos y otros virus sencillos que comúnmente en cuerpos sanos no provocan graves complicaciones como lo es la gripa.

Síntomas

Las primeras señales de infección con VIH pueden ser inflamación de los ganglios y signos de gripa. Los mismos pueden presentarse y desaparecer un mes o dos después de la infección. Los síntomas graves pueden no aparecer hasta pasados meses o años.

Algunos síntomas comunes al tener SIDA cuando se tienen infecciones oportunistas son: escalofríos, fiebre, sudores (en especial por la noche), ganglios linfáticos inflamados, debilidad y pérdida de peso.

Ya lo sabes, el VIH y el Sida son dos problemas diferentes que requieren un tratamiento específico cada uno, ya que uno es mucho más grave que otro.

