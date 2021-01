Soñar que tu pareja te engaña puede ser una de las peores pesadillas que hace que te despiertes de mal humor.

Muchas veces nuestra mente puede ser nuestra peor enemiga, ya que puede hacer que soñemos con cosas que nos aterran. Hoy te diremos, qué significa soñar que tu pareja te engañó.

Soñar que tu pareja te engaña puede ser una de las peores pesadillas que hace que te despiertes de mal humor, consternado y con ganas de saber por qué tu subconsciente te azota.

Soñar que tu pareja te engaña no es algo fuera de lo común. De hecho, una encuesta realizada por Amerisleep encontró que al menos el 23 por ciento de los entrevistados ha soñado con esta situación.

Recuerda que tener este tipo de sueños no significa que en realidad esté sucediendo.

¿Qué significa soñar que tu pareja te engañó?

De acuerdo con la Fundación Nacional del Sueño, se cree que nuestros sueños nos ayudan a lidiar con circunstancias emocionales y sentimientos que vivimos y pensamos en nuestro día a día.

Según señala la Fundación Nacional del Sueño, es probable que tus sueños reflejen tus propios miedos e inseguridades.

Lauri Loewenverg, analista de sueños certificada y miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños, explica que sentirse inseguro, celoso, aburrido, ansioso o enojado pueden ser detonantes de sueños donde tu pareja te pone el cuerno.

Los sueños suelen reflejar nuestros miedos

El psicólogo Michael R. Olsen explica que inconscientemente podemos estar enojados o asustados porque sentimos que nuestra relación ya no es segura, está estancada o simplemente no es como imaginamos que debería ser. Sin embargo, esto no significa que tu pareja te esté engañando.

"Los sueños de infidelidad rara vez reflejan una infidelidad real. En su lugar, debes buscar áreas en tu vida y/o relación en las que te sientes decepcionado", explica Olsen.

Este tipo de sueños también pueden ser reflejos de sentimientos sin resolver

Estos sueños también pueden ser una llamada de atención sobre sentimientos que aún no has podido resolver sobre infidelidades en relaciones pasadas o incluso en la actual. El temor de volver a vivir una situación así es agobiante y se puede reflejar mientras duermes.

Los sueños de infidelidades no siempre están relacionados con tu relación

Los sueños de infidelidades no forzosamente están relacionados con tu relación, sino con alguna situación complicada que estés experimentando en tu vida general.

De acuerdo con la encuesta de Amerisleep, casi la mitad de las mujeres y el 36 por ciento de los hombres que soñaron que su pareja les era infiel estaban sobrellevando dificultades en la realidad ajenas a su relación.

Ahora que ya sabes que significa soñar que tu pareja te engañó, deja de hacerte ideas en la cabeza, no es que esté pasando. Simplemente es parte de los mecanismos de la mente cuando algo no va bien.

