Existen muchas teorías acerca de los orígenes de la orientación sexual de una persona. La mayoría de los científicos en la actualidad coinciden que la orientación sexual es probablemente el resultado de una interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del entorno.

En la mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea a una edad temprana. Además, hay pruebas importantes recientes que sugieren que la biología, incluidos los factores hormonales genéticos o innatos, desempeñan un papel importante en la sexualidad de una persona.

¿Qué significa ser autosexual?

La asexualidad es un tipo de orientación sexual hacia nadie, es decir, la persona asexual no siente atracción sexual por otros, pero sí puede sentir el resto de atracciones, como por ejemplo la romántica, la intelectual, etc. Se calcula que solo el uno por ciento de la población es asexual.

Una parte de los asexuales, aunque no se sienten atraídos sexualmente por otras personas, ejercen la autosexualidad (autocomplacen sus necesidades sexuales y con ello quedan satisfechos y no les hace falta nada ni nadie más) ya que presentan excitación física, líbido o impulso sexual pero no hacia una persona.

Los asexuales pueden llegar a disfrutar teniendo sexo pero no porque deseen a la otra persona sino por la sensación física u otras circunstancias como experimentar el placer del otro, sentirse emocionalmente cercanos a su pareja, pensar que están haciendo deporte, etc.

Tipos o casos de la asexualidad

La experiencia psicoterapéutica en el campo de la sexología señala que la asexualidad no solo se da en estado puro, sino que también se puede encontrar en casos de asexualidad como son:

Demisexualidad

Se da en personas que no experimentan atracción sexual salvo en casos en que formen una fuerte conexión emocional con alguien (sentimientos de amor romántico o en una profunda amistad) y entonces puede "activarse" y sentir atracción y deseo sexual por este otro "especial" y mantener una vida sexual activa. Podría definirse como una asexualidad temporal hasta que conocen a la persona "adecuada", ya que no experimentan atracción sexual primaria (apariencia del otro), pero si atracción sexual secundaria (conexión normalmente romántica o de la cercanía de dos personas en una relación).

Gris-asexualidad

Esta es la frontera entre la asexualidad y la sexualidad, donde los pacientes experimentan atracción sexual alguna vez, pero de bajo impulso sin llegar a querer llevarlo a la práctica o en muy pocas ocasiones.

Todas las personas deben ser libres de escoger su orientación sexual, por lo que ser asexual no es malo ni mucho menos.

