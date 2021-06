En la actualidad las parejas tardan más tiempo en tener hijos y muchas de ellas deciden no tenerlos nunca, pero, ¿las parejas sin hijos son más o menos felices? A continuación te lo decimos.

La vida es cada vez más cara y complicada, mantener a un hijo en la actualidad no significa el mismo gasto que era hacerlo hace unos años atrás, por lo que las personas que sueñan con tener una familia deben de tomar muchas cosas en cuenta.

¿Qué parejas son más felices, las que tienen o no tienen hijos?

Un estudio realizado en Reino Unido revela que las parejas sin hijos tienen matrimonios más felices que quienes sí los tenían. Durante el estudio las parejas sin hijos encontraban más tiempo para dedicarle a la relación, además los hombres sin hijos eran más felices que los hombres que sí eran padres.

Otra investigación realizada por la Universidad de Princeton y la Universidad de Stony Brook, indica que las personas con hijos se sienten igual de satisfechas que aquellas que no los tienen, aunque sufren de más altibajos, ya que tienen mayores responsabilidades.

(Foto: Freepik)

En el estudio, los especialistas aseguran que existen muy pocas diferencias entre la satisfacción que sienten respecto a su vida quienes tienen hijos y quienes no, una vez que descartan otros factores, como el ingreso, la educación, la religión y la salud.

Tener o no tener hijos una decisión clave

Una vez que fueron eliminados otros factores, los investigadores no encontraron diferencia en el grado de satisfacción que ambos grupos sentían respecto a su vida. Los investigadores lo explicaron con un ejemplo simple:

"Yo elijo una naranja porque me gustan las naranjas. No hay razón para pensar que tu experiencia es mejor que la mía", aseguran.

"La naranja es diferente a las manzanas. Tener hijos es diferente a no tenerlos. No significa que uno sea mejor que otro". El estudio analiza una encuesta realizada a casi dos millones de estadounidenses y descubrieron que hay una diferencia entre quienes tienen hijos y quienes no: los padres tienden a experimentar más altibajos.

Personas con hijos tienen problemas más intensos

Una de las personas encuestadas indicó que ver crecer a sus hijos era el mayor gozo de su vida, pero también aseguró que el hecho de querer darles una buena vida a todos ellos causa un gran estrés que agrega tensión al matrimonio. En este sentido, las parejas sin niños son más felices con su relación y con sus parejas.

En el caso de los matrimonios con hijos, las madres dijeron que sus hijos son lo más importante. Lo que no significa que las relaciones no funcionen, sino que existen diferentes prioridades.

(Foto: Freepik)

Las parejas con hijos entran en una rutina la cual vuelve más difícil la relación

Los autores descubrieron que las parejas con hijos suelen entrar a una rutina en la que la madre suele pasar más tiempo con los hijos que con su pareja, lo que suele desgastar la relación, mientras que las parejas que no tienen hijos pasan más tiempo juntos y esto permite que la relación se mantenga sólida, sana y fuerte.

¿Y tú, quieres convertirte en padre en el futuro o prefieres mantener una relación más feliz con tu pareja?

(Con información de: Vix y C mujer)