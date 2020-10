Dejar de tener sexo durante un largo tiempo puede traer consecuencias para tu salud

FERNANDO GUEVARA

14/10/2020

14/10/2020 17:22 hrs.

¿Te has preguntado qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tener sexo por un tiempo? El cuerpo humano está planificado para beneficiarse y gozar de sexo. El orgasmo riega el cerebro de oxitocina, dopamina y serotonina, sustancias que desencadenan las sensaciones de bienestar, autoestima, placer y calma. Así como hay beneficios cuando se tiene sexo también existen aspectos negativos para nuestra salud cuando se deja de tenerlo.

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tener sexo por un tiempo?

Aunque el cuerpo es sabio y se adapta a las circunstancias, un estudio publicado en la revista médica ´Biological Psychology´ descubrió que las personas sin sexo pueden llegar a percibir que su presión arterial sube.

Menos sexo, menos defensas

Algunas de las transformaciones son consecuencia de la no secreción de felicidad que genera el contacto humano. Por ello, se ha demostrado que sube el nivel de estrés. Esta tensión se traduce en un aumento de la presión sanguínea y del cortisol, hormona que se libera como consecuencia del agobio y la angustia. Y responsable, también de aumentar el nivel de azúcar en sangre y de suprimir el sistema inmunológico, entre otras funciones, así lo señaló un estudio elaborado por la National Library of Medicine.

El mismo estudio señala que quedamos más expuestos a las infecciones al dejar de tener sexo.

Los genitales se debilitan

La ausencia de sexo también pasa factura a los genitales, tanto en hombres como en las mujeres. Ellos se exponen a la disfunción eréctil: "El coito regular protege contra el desarrollo de la disfunción eréctil entre los hombres de 55 a 75 años. Esto puede tener un impacto en la salud general y la calidad de vida", concluyó un artículo elaborado por expertos del Hospital Universitario Tampere en Finlandia.

Por su parte las mujeres corren el riesgo de que "la vagina pierda su elasticidad por atrofia, lo que produce menos sensibilidad en las relaciones sexuales", señala Redón Fitzl, doctora que participó en el estudio.

Se debilita el sistema inmune

Los orgasmos son increíblemente beneficiosos para nuestras defensas, como aseguran los psicólogos Carl Charnetski y Francis Brennan Jr, quienes realizaron un estudio. En él, tomaron muestras de saliva a sus pacientes después de preguntarles si tenían una, dos veces o ninguna relación sexual a lo largo de una semana. El resultado fue que, efectivamente, aquellos que tenían una vida sexual más activa tenían más concentración de anticuerpos.

Pierdes el ritmo para la próxima vez

Sí, no solo pierdes la costumbre, sino también las ganas. La ciencia sugiera que, hasta cierto punto, tienes más probabilidades de sufrir disfunción eréctil si cortas de inmediato el sexo en un tiempo prolongado. Pero no te preocupes, ya que hay una solución muy fácil. En el caso de no tener pareja ni nadie con quien poder disfrutar esta clase de momentos, un estudio de American Journal of Medicine sugiere que para evitar estos efectos debes eyacular regularmente.

Ahora que ya sabes que le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tener sexo por un tiempo no querrás que eso te pase, así es que ve todos los beneficios que tiene el tener sexo, pero recuerda vivir tu sexualidad con responsabilidad.

