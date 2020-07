¿Qué hacer en caso de perder la erección al ponerse el condón?

Perder la erección con el condón es común pero, afortunadamente, existen muchas soluciones que incluso mejoran la experiencia sexual

28/07/2020 19:20 hrs.

Al mantener relaciones sexuales, muchos hombres afirman que todo va bien hasta que llega el momento de ponerse el condón, pues en cuanto lo hacen, suelen perder la erección, ¿por qué ocurre esto y cuáles son las soluciones más efectivas?

Pasar por esto durante la intimidad es completamente normal y no tiene porque causar preocupación, sin embargo, es importante hacer algo para solucionarlo y seguir haciendo uso del preservativo, ya que es el método más efectivo para evitar Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y embarazos no deseados.

Las razones por las que se pierde la erección al ponerse el condón son muchas y también existen distintas soluciones, así que toma nota y no permitas que este inconveniente vuelva a arruinarte la pasión del momento.

Perder la erección al ponerse el condón

Estar en medio de un momento muy apasionante con la pareja y de pronto ya no aguantar más las ganas de comenzar con la acción, hace que muchos hombres intenten ponerse el condón lo más rápido posible o también, que ni siquiera se fijen en si el tamaño del preservativo es el ideal para él. Todas estas situaciones hacen que sea fácil perder la erección, aunque no son todas, pues en algunos casos, los nervios, no saber cómo ponerlo correctamente o simplemente estar a punto de tener intimidad con esa persona que tanto atrae también pueden causar ese efecto.

¿Qué hacer al respecto? Aunque es algo común, es una situación que tiene varias soluciones que te detallaremos a continuación:

-Practica a solas

Si tienes miedo de no saber cómo colocar bien el preservativo o no posees mucha experiencia haciéndolo, lo ideal es que practiques a solas tantas veces como lo necesites hasta que perfecciones tu técnica. Recuerda que la práctica hace al maestro y eso incluye al ámbito sexual.

-Pídele a tu pareja que lo ponga de forma sensual

Muchos creen que ponerse el condón termina con el deseo sexual automáticamente pero no tiene porqué ser así si lo haces con técnicas muy sensuales. Puedes decirle a tu pareja que te coloque el preservativo mientras te masturba o te hace sexo oral, acomodándolo de manera muy erótica con las manos, los labios y la lengua. Verás que lejos de perder la erección, tendrás mucho más intensidad y potencia sexual.

-Revisa que el tamaño sea correcto

Cuando practiques a solas también te recomendamos que pruebes con distintos tamaños de preservativo hasta que encuentres el que te siente más cómodo. Usar uno demasiado grande o apretado puede hacer que la erección baje, así que no temas probar toda la variedad de tamaños y texturas que hay en el mercado.

-Pon los condones cerca de la cama

Uno de los errores comunes al ponerse el condón, de acuerdo a Sexperimentando, es no tenerlos a la mano al momento del sexo, pues la excitación se interrumpe si tienes que levantarte a buscarlos, mucho peor si ni siquiera tienes unos en casa y necesitas salir a comprarlos. Prepárate y ten algunos listos en un cajón cercano a la cama junto con algunos lubricantes, solo asegúrate de que no hayan caducado para evitar el riesgo de desgarros.

-No detengas la estimulación

Como ya lo comentamos, poner el condón de manera sensual hace que sea prácticamente imposible perder la erección, pero si además hacen algunos juegos eróticos antes y después de colocarlo, los efectos serán mejores. Por ejemplo, pueden darse besos apasionados mientras sacan el condón del empaque, luego colocarlo y seguir con besos, caricias, masturbación y lo que más los excite para luego dar paso a la relación sexual.

Si a pesar de estos métodos para evitar perder la erección al ponerse el condón el problema persiste, es probable que se deba a otras causas, así que lo mejor es que visites al médico y le expliques tu situación para encontrar la mejor solución.

