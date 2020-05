¿Qué hacer cuando te gusta alguien con pareja?

Tal vez ya te haya sucedido...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 29/05/2020

29/05/2020 17:52 hrs.

Enamorarse de una persona puede ser lo más bonito del mundo o el peor de los tormentos. Nadie te dice si tendrás éxito cuando le digas lo que sientes, si lo tomará de la mejor manera o si te dará el “sí”, por lo que se generan muchos sentimientos de nervio y ansiedad. ¿Qué pasa si me deja de hablar?, ¿Qué pasa si se vuelve incómodo?, ¿Qué pasa si ya tiene pareja?

Es precisamente esta última la que tocaremos, pues ocurre más de lo que te imaginas.

Puedes leer: 5 pasos para ganarte a tus suegros

¿Qué hacer si te gusta alguien que ya tiene pareja?

Primero que nada, es importante que sepas que se trata de un tema que involucra cierta dependencia emocional por alguien que, en la mayoría de los casos, no corresponde nuestros sentimientos.

A todos nos ha pasado alguna vez en la vida: nos gusta una persona, nos encanta, se nos hace la más perfecta del mundo y, aguantándonos la pena, decidimos mandarle un mensaje diciéndole lo que sentimos para ver si somos correspondidos. Puede que se tarde en respondernos o que sencillamente no nos haga caso, pero de cualquier manera, su silencio nos dice mucho y poco: ¿Estará bien?, ¿Nos habrá leído?, ¿Qué pasará por su mente?

Si bien las señales son claras, a veces no podemos (o queremos) verlas debido a nuestro ego y porque deseamos con todas nuestras fuerzas que las cosas sucedan con ESE individuo.

“El problema aquí es que es difícil amar a alguien, y dejar que sean libres de ser quienes son, cuando, inconscientemente, los necesitamos para ayudarnos a cubrir inseguridades pasadas. Estas inseguridades se originan mucho menos de nuestra pareja actual que de nuestra historia anterior”, detalla el doctor en psicología Leon F. Seltzer.

Ahora bien, que tengan pareja no significa que pierdas toda la esperanza. No se trata de que insistas ni de que le faltes el respeto a sus decisiones, pero puedes hacer lo siguiente:

1) Preguntar: A ti te gusta y te encanta, pero ¿él/ella sentirá lo mismo? Si le gustas (que puede pasar), el camino está libre, pero no depende de ti dar el paso. Depende de la persona que está en la relación porque él/ella tomó la decisión de estar con esa otra persona por algo, ¿sabes? No presiones.

En caso de que no seas correspondido, no insistas. Nada más puedes molestar a la otra persona. Hay veces que las cosas simplemente no suceden y no hay nada malo contigo.

2) Respeta si te da una respuesta negativa: Muchas personas creen que pueden cambiar el "no" por un "sí" y hay una respuesta psicológica para explicar esto.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Neurophysiology, la razón por la que ese "NO" hace que nos enganchemos más es porque este tipo de rechazo estimula partes de nuestro cerebro.

En esta investigación, los autores utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional para estudiar a 10 mujeres y 5 hombres que recientemente habían sido rechazados por una pareja pero mencionaron que todavía estaban intensamente "enamorados".

"Los participantes vieron alternativamente una fotografía de su amado rechazador y una fotografía de un individuo familiar, intercalado con una tarea de distracción-atención. Sus respuestas mientras miraban a su rechazador incluían amor, desesperación, buenos y malos recuerdos, y se preguntaban por qué sucedió esto", señalan los autores, quienes detallan que la activación específica de la imagen de la persona amada ocurrió en áreas asociadas con ganancias y pérdidas, antojo y regulación de las emociones.

"En comparación con los datos de personas felizmente enamoradas, la activación regional de VTA sugiere que los sistemas de recompensa / supervivencia mesolímbicos están involucrados en la pasión romántica, independientemente de si uno está feliz o infelizmente enamorado”, explican los expertos.

También te puede interesar: 5 promesas que nunca debes hacer en una relación

3) Interpreta las señales: Si ya te animaste y le dijiste lo que sientes pero no ves una respuesta en tu celular, esa es la respuesta.

Cuando le gustas a otra persona, buscará contestarte lo antes posible, pero si no lo hace y tampoco ves signos de simpatía de su parte o te ignora cuando le hablas, no insistas, significa que necesitas pasar y seguir tu camino.

Es una decepción, sí, pero no debes mortificarte por ello. Ya hiciste lo más difícil que era abrirte con esa persona que te encantaba y deberías sentirte orgulloso por ello. ¿Cuánta gente se habrá quedado con las ganas de tan siquiera decir lo que tú le dijiste? Te sorprendería saber el número de "pretendientes" que ni siquiera tomó el móvil para ver qué pasaba si lo intentaban.