Una investigación descubrió las razones del por qué las personas son fieles

La fidelidad debe ser vista como algo normal, y es que una vez que dos personas deciden estar juntas, no habría razón para ser infieles, sin embargo, en la actualidad la fidelidad se ve como un premio y no como algo común, ¿Sabes qué hace que las parejas sean fieles? En esta nota te lo explicamos.

El Instituto Anster, encargado de dar terapia a las parejas, señala que la fidelidad es la firme determinación de satisfacer nuestros deseos y necesidades afectivo-sexuales solamente con el otro miembro de la pareja.

La persona fiel es aquella que quiere y combate por ser fiel siempre en todo momento, cortando cualquier situación de posible infidelidad.

¿Qué hace que las parejas sean fieles?

Psychology Today analizó estudios de la Universidad de Nicosia, para averiguar por qué algunas parejas deciden no ser infieles.

Para esta investigación, se entrevistaron a 166 participantes, de los cuales el 44 por ciento estaban casados, el 15 por ciento solteros, el 26 por ciento en una relación y el otro 15 por ciento restante, divorciado.

Se pidió a los participantes que identificaran y discutieran las razones que les impidieron engañar a sus parejas.

Se sienten satisfechos con la relación

Los expertos señalan que las personas cuyas parejas los tratan bien, que no quieren lastimar a su pareja o que no quieren arriesgarse a destruir su relación eran lo más seguros para no caer en una infidelidad.

(Foto: Pexels)

No podrían con el cargo de conciencia

Otra razón, es que las personas aceptan que no podrían lidiar con la culpa de engañar a sus parejas, vivir una mentira, o les estresa demasiado una doble vida.

Las personas que no son infieles prefieren estar cómodas y tranquilas, y no necesitan ser infieles para ser felices.

Miedo a que su pareja se vengue y haga lo mismo

Otra poderosa razón que encontraron los científicos fue que las personas que no son infieles lo hacen porque no les gustaría que les hicieran lo mismo, ya que comentaron que ser infieles les generaría miedo de que su pareja se pudiera vengar haciendo lo mismo.

(Foto: Pexels)

Miedo a contraer una enfermedad de transmisión sexual

Otras personas admitieron que les daba miedo contraer una enfermedad de transmisión sexual, y que prefieren la seguridad que proporciona tener sólo una pareja.

Presión social

Dentro de la investigación se encontró que algunas personas deciden ser fieles por miedo a las represalias o a ser señaladas por la sociedad, esto ocurre más en mujeres, dijeron los expertos.

No quieren una ruptura

Un grupo de personas argumentó el miedo a la reacción de su pareja cuando se enterara de la infidelidad, esta es una de las principales razones por las que las personas son fieles, ya que no quieren romper con su pareja.

(Foto: RPP)

(Con información de: Glamour, GQ, El Confidencial e Instituto Aster)