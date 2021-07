¿Qué es una relación liana y por qué siempre fracasa?

Existen muchos tipos de relaciones , pero seguro que nunca has escuchado acerca de la relación liana . Aunque es muy común, suele fracasar debido a las circunstancias en que surge. ¿Quieres saber más al respecto? A continuación, te damos detalles.

Las relaciones lianas se refieren a aquellas que surgen inmediatamente después de terminar una relación que fue importante o que duró mucho tiempo.

(Foto: Pixabay)

Su nombre proviene de la referencia a Tarzán, que va por la selva soltando una liana y sosteniéndose de la otra rápidamente. Brincar de una relación a otra sin dejar espacio para el duelo puede parecer lo más fácil, pero trae consigo consecuencias negativas.

Relación liana

La relación liana es algo que se observa con frecuencia, pues muchos buscan vincularse rápido con nuevas parejas afectivas. Saltan de una persona a otra y le dan a las relaciones la forma de usar y tirar, impidiendo procesar emocionalmente las rupturas.

El principal objetivo es evitar el proceso de duelo después de terminar una relación que fue significativa y que dejó sentimientos de tristeza, ansiedad, ira, soledad y culpa.

(Foto: Pixabay)

Aunque parece algo bueno y que nos evitará muchos momentos desagradables, lo cierto es que las consecuencias suelen ser negativas. ¿Qué ocurre si se salta el proceso de duelo y se inicia una nueva relación de inmediato?

Relación liana siempre fracasa

Tener una relación tras otra para olvidar rápido y no sentir la herida que otros nos dejaron no lleva a ningún lado. Un clavo no saca a otro clavo, en realidad puede dejarlo más adentro, pues toda ruptura requiere de un duelo y un tiempo de reparación personal.

De acuerdo con el psicólogo Vicente Garrido, quienes viven constantemente en relaciones lianas consideran que pueden llenar sus vacíos saliendo con nuevas personas. Se trata de personas que solo buscan el subidón de las endorfinas y la dopamina que surgen durante la atracción y el enamoramiento.

(Foto: Pixabay)

Sin embargo, cuando todas esas hormonas del bienestar disminuyen, surge otra vez el vacío y la sensación de soledad, lo que crea la necesidad de buscar algo nuevo. Es un ciclo que pocas veces brinda una verdadera felicidad.

Estos efectos dañinos no solo son para la persona que inició una relación inmediatamente después de otra, sino también para quien es esa nueva pareja, pues se convierte en un parche o una especie de placebo para evitar el dolor por una ruptura anterior.

(Foto: Pixabay)

En una relación liana, suelen arrastrarse emociones como la ira y el resentimiento por lo vivido con la pareja pasada, lo que sin duda, da como resultado nuevas relaciones destinadas al fracaso.

¿Por qué se tiene una relación liana?

El principal problema es que no recibimos la orientación desde una edad temprana para lidiar con las emociones negativas, así que buscamos evitarlas a toda costa. Debajo de ese comportamiento, se ocultan otros problemas como:

-El apego ansioso: Es la necesidad desesperada de tener a alguien a nuestro lado.

-Miedo al abandono: El temor y la angustia por quedarse sin esa persona.

-Ideas del amor romántico: Se cree que la pasión con nuevas personas hace que todo se olvide.

-Miedo a la soledad: Según un estudio de The Journal of Personality and Social Psychology, el miedo a estar solo hace que muchos se conformen con la primera persona que les llegue.

(Foto: Pixabay)

Consejos para evitar una relación liana

Es importante que, si notas que tienes tendencia a tener una relación liana, consideres que en realidad podrías estar ocultando problemas como los que te describimos, así como baja autoestima y dependencia emocional.

Lo más conveniente es visitar a un profesional de la salud mental, para que ayude a descubrir las causas de este comportamiento y así evitar las consecuencias negativas de la relación liana.

Identifica tus emociones después de una ruptura, revisa si solo quieres darle celos a tus ex o si simplemente quieres cubrir la sensación de soledad. Si sientes un vacío muy intenso, nunca dudes en pedir ayuda, es algo totalmente normal y que tiene solución.

(Con información de Mejor con Salud y La Mente es Maravillosa)