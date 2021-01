¿Qué es el Síndrome de Rebeca y cómo afecta las relaciones de pareja?

Cuando alguien de la pareja sufre el Síndrome de Rebeca pueden surgir muchos conflictos, pues tiene que ver con un tipo de celos muy tóxico

Para que una relación de pareja funcione de manera sana influyen muchos factores, entre los que destaca la confianza mutua. Si en tu relación dominan los celos, es importante que conozcas el Síndrome de Rebeca y las consecuencias que tiene en la pareja.

Este síndrome tiene que ver con los celos, pero no son unos celos cualesquiera, se trata de aquellos que surgen al saber el pasado amoroso y sobre todo sexual de la pareja.

(Foto: Freepik)

En la actualidad es cada vez más común que una persona desarrolle este tipo de sentimientos, que surgen ya sea por una baja autoestima o porque la propia pareja hace comentarios y acciones que detonan los celos. Sigue leyendo para conocer todo al respecto.

Síndrome de Rebeca

Se conoce de esta forma a los celos hacia las exparejas debido a una película inspirada en la novela llamada "Rebeca" de Daphne du Maurier, en la que una dama de compañía vive un romance con un millonario viudo y se acaba casando con él.

Sin embargo, los empleados de la casa la rechazan y la comparan constantemente con la anterior mujer, hasta que la protagonista pierde por completo su autoestima y empieza a desarrollar celos hacia la fallecida ex pareja.

(Foto: Pxhere)

De acuerdo con EFE Salud, la obsesión por el pasado y la indagación sobre las exparejas es algo que también se conoce como celos retrospectivos, los cuales surgen por el miedo irracional de perder a la persona amada o no tener más exclusividad.

¿Cómo reconocer este tipo de celos?

Los celos causados por las relaciones anteriores de la pareja pueden manifestarse de distintas maneras, como:

-Considerar a los ex como rivales

-Imaginarse situaciones felices que esa persona vivió con su pareja

-Suponer que la expareja es más atractiva, más fuerte o inteligente

-Comportamiento complaciente con la pareja

-Excesivo miedo a perder a la pareja

-Comparación constante con las ex parejas

(Foto: Pexels)

Sergio Lara, psicólogo especialista en Trastornos Obsesivos del Instituto Psicològic Internacional (IPITIA), explica que la persona tiene miedo a que lo que se está viviendo no sea único y especial, y que si anteriormente se rompió la relación también pueda hacerlo ahora.

¿Por qué surge el Síndrome de Rebeca?

Como lo mencionamos anteriormente, este tipo de celos, llamados también celos retrospectivos, pueden surgir por varias razones, entre las que destaca una baja autoestima o que la pareja y el entorno recuerden de forma constante a la pareja anterior.

También puede surgir si la pareja hace comparaciones directas entre ambas personas, si la actual pareja se da cuenta que la anterior era parecida ya sea físicamente o en personalidad o si la ex falleció recientemente y todavía no se supera la etapa de duelo.

(Foto: Pixabay)

Los celos suelen tener un factor común en todas las personas que los sufren y este es la gran necesidad de protección y seguridad. Sergio Lara señala que no existe un prototipo único de personalidad que caracterice al celoso retrospectivo, y que la causa subyacente puede variar, aunque los síntomas sean similares.

Formas de poner fin al Síndrome de Rebeca

Los especialistas señalan que es posible superar este tipo de cellos y para ello, es fundamental hablar con la pareja y establecer algunos límites, de manera que aclaren cuál debe ser la conducta hacia las exparejas.

Si la pareja celosa insiste en preguntar acerca de las exparejas, no se le debe seguir el juego, así que lo mejor será ser reservado con el pasado. Debemos recordar que todas las personas tienen derecho a la privacidad y hay detalles íntimos que no se tienen que contar, especialmente si sabemos que la pareja no lo va a resistir y se va a obsesionar.

(Foto: Pexels)

En caso de ser quien padece los celos, se debe buscar disfrutar de la relación presente, trabajar la autoestima y aprender a manejar las actitudes controladoras. Para ello, incluso puede ser necesaria la ayuda psicológica.

"Sin duda, los celos deterioran la relación y en muchas ocasiones las rompe, pero mediante el trabajo terapéutico y la buena disposición de quien los sufre se pueden superar", concluye Sergio Lara.

(Con información de EFE Salud, Psicología y Mente y Mejor con Salud)