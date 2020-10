¿Qué es el rubor sexual y cómo puedes disimularlo?

El rubor sexual es una respuesta completamente natural a la excitación y hasta puede servir para saber si la pareja finge el orgasmo

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 14/10/2020

14/10/2020 18:55 hrs.

La excitación sexual no siempre puede ocultarse, hay personas a las que se les nota a simple vista, especialmente en el rostro, pues lo manifiestan a través del rubor sexual, ¿qué significa esta reacción y cómo disimularlo? Aquí te lo explicamos a detalle.

Si alguna vez has notado que tú o tu pareja sexual luce las mejillas rojas después del sexo, significa que tienen rubor sexual, una respuesta a la excitación completamente normal y que delata que se ha disfrutado de un sexo placentero y claro, de orgasmos intensos.

(Foto: tomada de la web)

No solo es consecuencia del esfuerzo físico durante las relaciones sexuales, especialmente si se intentaron posiciones sexuales más atrevidas, es parte de todo el proceso del placer sexual.

Rubor sexual

El rubor sexual es mucho más común en las mujeres, especialmente si tienen la piel blanca, por lo que es fácil que después del sexo, noten que su rostro luce igual que una manzana. Este erótico enrojecimiento puede ser más notorio en las mejillas, pero también puede ocurrir en otras zonas como el pecho, alrededor de los senos o en las manos.

TAMBIÉN LEE: 5 posiciones sexuales que deberías dominar al llegar a los 30

Si eres de las personas que cuando se enoja, habla en público, bebe alcohol o siente angustia inmediatamente se le pone roja la cara, entonces es más probable que experimentes rubor sexual durante tus relaciones sexuales. Pero no te preocupes, no es nada malo, se trata de una respuesta al aumento del flujo sanguíneo en la superficie de la piel.

(Foto: tomada de la web)

El rubor sexual es algo natural que ocurre durante la excitación y el orgasmo, pues la sangre empieza a fluir más rápidamente hacia las extremidades y el rostro, aumentando el enrojecimiento de las mejillas. Incluso puede ser una forma de detectar si la pareja está fingiendo el orgasmo, ya que no se puede aparentar el calor y enrojecimiento causado por el aumento del flujo sanguíneo.

¿Cómo disimularlo?

Se estima que este fenómeno le ocurre a más del 70% de las mujeres durante los encuentros íntimos apasionados, aunque algunos hombres también pueden manifestarlo, pero principalmente en áreas como el cuello, frente y espalda.

En algunos casos puede tardar hasta dos horas en desaparecer por completo, pero si necesitas disimularlo de inmediato, hay algunos trucos sencillos que te ayudan a lograrlo como:

1. Evitar ambientes húmedos y cálidos.

2. Hacer el amor sobre una cama con sábanas de algodón ya que son más frescas.

(Foto: Freepik)

3. Refrescar el rostro con un ventilador o con una mascarilla fría.

4. Maquillaje. Si los trucos anteriores no funcionan para disimular el rubor sexual, puedes aplicar corrector color verde sobre las mejillas para disminuir el tono rojizo. Luego hay que aplicar una base de maquillaje y difuminar a la perfección con una brocha.

(Foto: Freepik)

De acuerdo son la psicóloga y experta en relaciones de pareja, Silvia Olmedo, lo normal es que el rubor sexual no cause dolor ni otras molestias y que desaparezca por si solo en las horas siguientes del encuentro íntimo. También es común que, con el paso de los años, este peculiar rubor sea menos intenso. Así que no te sientas avergonzado de tener tu rostro rojo después de disfrutar de un maravilloso orgasmo, es el recordatorio de que disfrutaste plenamente y tu cuerpo obtuvo todos los beneficios del placer sexual.

SIGUE LEYENDO: ¿Cómo usar un simulador de sexo oral para disfrutar al máximo?

(Con información de Let´s Kinky, Silvia Olmedo y El Confidencial)