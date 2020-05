Tomar un espejo y observar tu vulva te permite identificar el prepucio del clítoris, un pliegue de piel que influye mucho en tu sensibilidad sexual

SUSANA CARRASCO 28/05/2020

28/05/2020 19:45 hrs.

El clítoris es una zona erógena bastante sensible en el cuerpo de la mujer que puede permitir disfrutar de un clímax sexual intenso y duradero. Pero se conoce muy poco sobre su anatomía y por ello, te explicaremos qué es el prepucio del clítoris y cómo influye en el orgasmo.

Cada cuerpo es distinto y eso incluye también a los genitales, por lo que no es posible encontrar dos clítoris exactamente iguales. Esto es todo lo que debes conocer sobre una de sus partes llamada prepucio.

Prepucio del clítoris

De acuerdo a Alejandra Hubin, doctora en psicología y sexóloga y autora del libro Entre mis labios, mi clítoris, hay un desconocimiento tanto en mujeres como en hombres sobre el clítoris porque no es algo que se vea a simple vista. Suele estar oculto entre los labios vaginales y solo se asoma cuando se tiene suficiente excitación sexual.

Si echas un vistazo directamente, abriendo con cuidado tu vulva, puedes notar una pequeña protuberancia que se conoce como el glande del clítoris y tiene una función muy similar a la del pene, pues se pone erecto cuando se llena de sangre debido a la estimulación.

Este pequeño botón también está cubierto por un pliegue de piel que lo protege y es lo que se denomina como prepucio del clítoris.

Normalmente, su función es mantener seguras las terminaciones nerviosas del clítoris y evitar que entre cualquier tipo de suciedad que puede causar irritación.

Gracias al prepucio del clítoris contamos con una capa extra de protección entre el clítoris y aquello que usemos para estimular, ya sean los dedos, el pene o un juguete sexual, de manera que la estimulación resulte placentera y no dolorosa.

Sin embargo, este pliegue de piel no es igual en todas, pues en algunos casos es apenas visible, mientras que en otros cubre totalmente el clítoris. Si el tuyo cubre completamente el clítoris, no te preocupes, en realidad no hay un tamaño que se considere "normal".

Un clítoris con un prepucio que lo cubre por completo se conoce como clítoris encapuchado y no es para nada algo raro, sin embargo, sí podría afectar tu sensibilidad sexual para llegar al orgasmo.

Cuando estás excitada, el glande del clítoris se llena de sangre al igual que el pene y el prepucio se aparta a un lado por sí solo. Dependiendo de su tamaño puedes tener más o menos sensibilidad a la estimulación.

Pero si el prepucio cubre por completo el clítoris es posible que no se retire con facilidad, lo que afecta tus sensaciones para llegar al orgasmo. No te preocupes, tiene solución, tú misma o tu pareja puede apartar un poco el prepucio o simplemente necesitarás un poco más de presión en los movimientos durante la estimulación.

Tienes que ir probando con varias técnicas de estimulación del clítoris lo que funcione mejor para ti, independientemente del tamaño del prepucio. Juega con distintos movimientos y presiones con tus dedos y pídele a tu pareja que lo haga con su lengua directamente sobre el prepucio.

Si esto no es suficiente, intenta con un juguete sexual como un vibrador o un succionador de clítoris. También puedes incorporar lubricantes para que los movimientos sean muy placenteros y no causen ninguna incomodidad.

Ahora que ya sabes qué es el prepucio del clítoris y cómo influye en tus orgasmos es hora de poner manos a la obra y experimentar de distintas formas una estimulación sexual realmente placentera.

