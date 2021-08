¿Qué es el cuckolding y por qué es placentero para muchos?

¿Sabes qué es el cuckolding ? Se trata de un término que se ha popularizado en los últimos años y que ha dado pie a nuevos tipos de relaciones. Si quieres saber de qué se trata y sobre todo por qué es placentero para muchos, no te pierdas la siguiente información.

Muchas personas mantienen relaciones monógamas o con una sola pareja sexual, pero hay otras que disfrutan más otras prácticas como el cuckolding.

Si nunca has escuchado al respecto, no te preocupes, aquí te explicamos a detalle cómo llevarlo a cabo y los beneficios que puede aportar a la relación en caso de decidir practicarlo. ¿Estás listo? Sigue leyendo.

¿Qué es el cuckolding?

Cuckolding hace referencia a la excitación que siente una persona al oír o ver a su pareja tener relaciones sexuales con alguien más. Al mismo tiempo, esta siente placer de cometer el acto con “aprobación” de su pareja.

Se considera una variante de la no monogamia consensuada, es decir, las relaciones en las que las parejas tienen la libertad de tener sexo con otras personas, siempre y cuando haya un acuerdo previo.

De acuerdo con la sexóloga de SexPLace.es, Lorena Hermoso, el cuckolding es un fetiche que no tiene nada que ver con otras prácticas sexuales como el voyeurismo o el poliamor. Se trata de una forma de buscar excitación erótica compartiendo la experiencia sexual con otra pareja. “No se trata de humillar a la pareja poniendo los cuernos sino de buscar esa excitación compartiendo la experiencia”, señala la experta.

Hay algunas características específicas del cuckolding:

-Los participantes están en una relación estable.

-El sexo con otros es consensuado y se hace para complacer de manera mutua a la pareja.

-Lo hacen heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etc.

-Un miembro de la pareja no participa en el acto sexual, solo es espectador.

-Para ver a la pareja tener sexo con otro, se puede estar presente en la habitación o en una cercana donde solo se escuchen los sonidos del acto.

-Se obtiene placer incluso solo al ver un video de la pareja con otro compañero sexual.

-También puede haber excitación con que la pareja cuente cómo se desarrollo el encuentro con la otra persona.

Debido a estas características del cuckolding, se reconoce como una parafilia, pues es un comportamiento que sale de lo establecido. Lo más importante al hacerlo es alcanzar el placer solo por observar, escuchar o imaginar a la pareja teniendo sexo con alguien más, sin participar.

Otras características del cuckolding

Es importante destacar que no es lo mismo que el poliamor o los swinger, ya que una de las principales reglas es que no exista una atracción amorosa de por medio al momento de tener sexo con otra persona que no es la pareja.

Solo debe verse como un instrumento o un medio para alcanzar un placer intenso, pues el objetivo siempre es la excitación y el goce sexual.

No hay un intercambio de parejas, sino que solo uno de los dos tiene sexo con un tercero, mientras que el otro observa o escucha desde la misma habitación o la distancia.

Aunque no se habla mucho al respecto, es más común de lo que se cree, pues cada vez más parejas buscan salir de lo convencional y explorar nuevas formas de obtener placer. Además, no implica una infidelidad puesto que hay un consenso mutuo.

¿Por qué es tan placentero practicar cuckolding?

Existen diversas teorías que explican por qué se puede tener excitación y placer al ver a la pareja tener sexo con otro, especialmente en los hombres y algunas de las más importantes son las siguientes:

1, La competencia en las relaciones sexuales puede desatar más vigorosidad en los encuentros, pues se busca ser mejor que el otro compañero.

2. Hay un deleite por ver a otra persona estar feliz y disfrutar, es todo lo contrario a los celos. Estudios lo catalogan como una emoción común en relaciones no monógamas.

3. Puede verse como algo prohibido por la sociedad, lo que incentiva aún más el placer.

Es importante conocer bien las reglas del cuckolding antes de intentar ponerlo en practica y sobre todo, hacer una evaluación de uno mismo para asegurarse de estar preparados para todo lo que conlleva, como el control de los celos y la inseguridad.

¿Te atreves a intentarlo?

(Con información de Mejor con Salud y ABC)