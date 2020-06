Punto A femenino, el secreto para más lubricación y orgasmos múltiples

¡El punto G no lo es todo! Sexólogos recomiendan explorar la vagina para encontrar el punto A femenino y disfrutar de sus maravillas sexuales

SUSANA CARRASCO 02/06/2020

02/06/2020 19:20 hrs.

En los últimos años el conocimiento sobre la sexualidad de la mujer ha aumentado considerablemente, sin embargo, sigue siendo un tabú para muchas explorar sus genitales para conocer sus zonas erógenas, por lo que muy pocas saben dónde está el punto A femenino y lo que puede hacer por su placer sexual.

Por ello, te damos una guía de la mano de los expertos en sexualidad para encontrarlo y sacarle el mejor provecho durante la masturbación o el sexo con tu pareja. ¿Lista? Toma nota.

Punto A femenino

Cuando se habla de placer femenino intenso, lo primero que muchos piensan es el famoso punto G, un área de tejidos de la vagina que están cercanas a la uretra y que permiten una excitación de la mujer muy intensa, al grado de que si se estimula bien, puede provocar la eyaculación o squirt.

Pero esa zona puede no ser la más placentera para las mujeres, pues existe otra que permite una mayor lubricación y orgasmos múltiples en cada relación sexual: el punto A.

¿Qué es y cómo encontrarlo? El punto A femenino, conocido científicamente como Punto AFE (Anterior Fornix Erotic Zone) fue descubierto por un médico llamado Chua Chee Ann en la década de los noventa mientras hacia un estudio sobre la sequedad vaginal y encontró que las mujeres se excitaban demasiado al estimular esa zona, incluso algunas tenían un orgasmo por primera vez o disfrutaban de uno más intenso.

Sobre su ubicación, la sexóloga Zoraida Granados señala que "el punto A se localiza a unos 7.8 centímetros de los labios vaginales, en la parte más interna de la vagina que se encuentra cerca de la vejiga".

Encontrarlo puede que no sea tan fácil, especialmente porque no hay dos vaginas iguales, así que la única forma de descubrirlo y disfrutar sus maravillas, es explorando tú misma con tus dedos durante la masturbación o pidiéndole un poco de ayuda a tu pareja.

¿Cómo diferenciarlo del punto G?

Muy sencillo, a diferencia de esta zona que generalmente produce una sensación intensa como de querer orinar cuando hay mucha excitación, el punto A va aumentando el placer a medida que se sigue estimulando.

Si eres persistente en encontrarlo, podrás disfrutar de una mayor lubricación vaginal y más duradera, así como de orgasmos múltiples. La ventaja es que puedes estimularlo con tus dedos, con juguetes sexuales o en plena relación sexual, tu decides la forma que te apetezca más.

Otra ventaja del punto A femenino con el punto G es que hay varias posiciones sexuales que permiten su estimulación, pero son tres las más efectivas:

1. Con la mujer boca abajo y su pareja detrás de ella, de forma que los dedos tomen una mayor movilidad en la parte superior de la vagina.

2. Con la mujer sentada en el borde de la cama y la pareja sexual arrodillada delante de ella, de forma que pueda estimular con los dedos o el pene.

3. Con la mujer en posición de cuatro patas o la famosa "doggy style" o posición de perrito, donde de igual manera, el hombre puede estimularla con los dedos o el pene, aunque con mayor profundidad.

Si estas posiciones sexuales no funcionan para encontrar el punto A también puedes introducir tres dedos en forma de C en tu vagina y luego estirarlos y doblarlos. Otra opción es optar por un juego llamado "el juego del reloj", que la periodista Silvia C. Carpallo recomienda en su libro Sexo para ser feliz, y que consiste en explorar con tus dedos toda tu vagina haciendo movimientos que maquen distintas horas de un reloj.

Esta técnica permite descubrir si tu placer se encuentra a las tres en punto o más bien, a las siete. La idea es que experimentes y te dejes llevar hasta que encuentres las zonas más sensibles para tu excitación sexual, incluyendo al punto G y al punto A.

Si descubres el punto A femenino ten por seguro que disfrutaras de sensaciones intensas y maravillosas, pero si no, no te frustres, sigue explorando con mucha delicadeza tu cuerpo y no olvides que siempre puedes optar por una estimulación correcta del clítoris, que en todas las mujeres garantiza orgasmos inolvidables.

