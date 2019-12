¿Puedo adquirir VIH en mi primera relación sexual?

Se cree que el VIH es una enfermedad de personas promiscuas o con muchas parejas sexuales, pero puede transmitirse incluso con una pareja estable

SUSANA CARRASCO 02/12/2019

02/12/2019 14:29 hrs.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) tiene cientos de mitos a su alrededor y uno de los más comunes es el que afirma que solo las personas promiscuas o con muchas parejas sexuales pueden adquirirlo, sin embargo, recientemente se dio a conocer el caso de una joven que contrajo VIH tras su primera relación sexual.

Con solo 17 años, Jane fue diagnosticada con VIH después de tener relaciones con una sola persona y ya es una de las personas más jóvenes con la enfermedad en Irlanda del Norte.

VIH en mi primera relación sexual, ¿es posible?

Se cree que el VIH solo es una enfermedad de personas homosexuales o que tienen relaciones con muchas personas, pero la realidad es que es posible contagiarse de la enfermedad en la primera relación sexual o con una pareja estable.

Ese fue el caso de Jane, una joven de solo 17 años que fue diagnosticada con VIH a pesar de que solo mantuvo relaciones sexuales con una persona.

"Sé que hay gente que me va a oír y pensar que lo digo para que me tengan lástima, pero es la verdad. Solo me había acostado con una persona cuando contraje VIH", cuenta la joven que con su testimonio busca romper con dos mitos muy arraigados: que el VIH solo afecta a homosexuales y que es una sentencia de muerte.

La joven cuanta que cuando la diagnosticaron con la enfermedad empezó a buscar información en Internet y a ver películas sobre el tema, pero todo la asustó mucho pues solo mostraban a gente muy enferma y moribunda.

"Pensé que no era posible que le estuviera pasando a ella, que era muy injusto que le ocurriera a alguien de su edad, a alguien que no era para nada promiscua. Pero ahora sé que no importa si eres promiscuo o no, basta una sola vez y el resto de tu vida puede cambiar para siempre", señala la madre de Jane.

En la vida de esta joven con VIH ha habido muchos cambios, aunque no negativos como se podría pensar.

"Después de mi diagnóstico empecé a tomar medicamentos que redujeron muchísimo mi conteo de VIH en la sangre, al punto que era indetectable. Y después quedé embarazada", cuenta Jane en una entrevista para la BBC.

"Durante mi embarazo tomé tres diferentes tipos de medicamentos para garantizar que mi hijo no contrajera VIH. Ahora tengo un varoncito y las medicinas funcionaron", agrega.

Transmisión de VIH

El VIH no solo afecta a personas que tienen múltiples parejas sexuales, puede incluso transmitirse a personas con una sola pareja sexual y estable.

De acuerdo a la organización Aids Healthcare Foundation Mexico (AHF), hasta un 90% de las mujeres que tienen VIH fueron contagiadas por una pareja estable.

Al respecto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), señalan que el VIH se transmite principalmente por el contacto con líquidos corporales, como la sangre, el semen, el líquido preseminal, las secreciones rectales y vaginales, así como la leche materna.

Estos líquidos deben entrar en contacto directo con las membranas mucosas o con tejidos lesionados de la otra persona para que ocurra la transmisión del virus.

Las membranas mucosas se encuentran dentro del recto, la vagina, el pene y la boca.

Según cifras de los CDC, el VIH se transmite principalmente mediante las relaciones sexuales anales o vaginales con una persona infectada y sin el uso de condón.

También puede transmitirse por el uso de jeringas infectadas o durante el parto o la lactancia materna.

Aunque el VIH puede transmitirse con mayor facilidad a través del sexo anal, también puede hacerlo con el sexo vaginal y el sexo oral, por lo que la única forma de prevenir es usando condón o barreras de látex en cada relación sexual u oral.

También es necesario hacerse la prueba rápida de VIH al menos una vez al año, aunque tengas solo una pareja sexual y estable.

Recuerda que si tienes una vida sexual activa estás en riesgo de la enfermedad.

"Hay que hablar sobre el tema y cómo se puede evitar...lo que le diría a cualquiera es que si estás manteniendo relaciones sexuales con alguien, ya sea o no tu primera vez, debes protegerte y preguntarle a esa persona ´¿te has hecho una prueba?', es una pregunta sencilla y creo en la escuela deberían enseñar más sobre la importancia de hacérsela", concluye Jane.

Y tú, ¿ya te hiciste la prueba?

