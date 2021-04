El saber si puedes ser amigo de tu ex es una de las grandes dudas que se generan cuando una relación amorosa termina. No todos los rompimientos se dan en malas condiciones, existen personas que se quieren tanto que prefieren seguir siendo amigas que seguir sufriendo dentro de una relación.

Si estuviste dentro de una relación en la que quisiste mucho a la otra persona, seguramente te interesa saber si puedes ser amigo de tu ex, y es que el rompimiento no significa en todos los casos que no puedan volver a verse nunca más.

¿Puedes ser amigo de tu ex?

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por psicólogos de la Universidad de Kansas en Estados Unidos se descubrió que alrededor del 60 por ciento de las personas deciden mantener la amistad después de una ruptura.

"Seguir siendo amigo de tu ex es un fenómeno muy penetrante en la sociedad", comenta Rebecca Griffith, líder del trabajo que publica la revista Personal Relationships.

El hecho de que sea habitual no tiene por qué ser positivo, pues estas amistades no siempre resultan ser exitosas.

En el estudio, los investigadores desarrollaron una manera de examinar las razones por las que una persona querría continuar la amistad tras terminar una relación romántica. En un experimento, que incluyó a más de 170 mujeres y más de 110 hombres, los expertos probaron esta nueva técnica de medición, que consistió en varios cuestionarios.

En un segundo experimento con cerca de 300 mujeres y casi 250 hombres, confirmaron que los cuestionarios funcionaban, confirmando los resultados anteriores.

Existen 4 razones principales para seguir siendo amigos de nuestro ex

Los psicólogos descubrieron 4 razones principales por las que alguien decide seguir siendo amigo de un ex después de una ruptura. Las conclusiones fueron presentadas en la reunión anual de la Asociación de Psicología Americana (APA).

1. Seguridad

Una persona decide continuar la amistad con su ex pareja porque él o ella no quieren perder el apoyo emocional de su ex, el asesoramiento o la confianza.

2. Es práctico mantener la amistad

Tal vez haya razones económicas para seguir siendo amigos; o quizá sí hay pequeños involucrados, también es práctico mantener la amistad con la ex pareja.

3. Cortesía

Querer ser cortés y no dañar los sentimientos de las otras personas pueden ser también un motivo de peso.

4. Seguir sintiendo algo por la otra persona

La cuarta y última razón es que es posible que aún conservar ciertos sentimientos románticos por un ex.

Aunque existen buenas razones ser amigo de tu ex, esto no aplica en todos los casos. Una persona que en el pasado te hizo daño y te trató mal no tiene porque seguir en tu vida.

(Con información de: Muy Interesante y Psicología y mente)