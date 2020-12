La Revista de Ginecología y Obstetricia de México, señala que la lactancia es un método anticonceptivo natural con una efectividad del 98 por ciento.

La lactancia materna es el proceso por el cual la madre alimenta a su hijo recién nacido. Es normal que durante este periodo se generen dudas sobre si puede quedar embarazada una mujer durante esta etapa, a continuación aclaramos este cuestionamiento.

La lactancia es uno de los momentos más especiales durante el posparto. En esta etapa, se crea un vínculo entre madre e hijo. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé.

¿Puede quedar embarazada una mujer durante la lactancia?

La Revista de Ginecología y Obstetricia de México, señala que la lactancia es un método anticonceptivo natural con una efectividad del 98 por ciento. Sin embargo, para que funcione correctamente, la mujer debe seguir condiciones específicas.

Planned Parenthood afirma que cuando una mujer amamanta exclusivamente, es decir, le da pecho a su bebé cada 4 horas al día y cada 6 horas durante la noche, el cuerpo deja de ovular de forma natural.

Al no haber ovulación, tampoco se presentará el periodo menstrual, y por lo tanto tampoco habrá posibilidad de embarazo.

La lactancia no impide el embarazo

Si bien es cierto que hay mujeres que no ovulan mientras están dando pecho, esto no ocurre en todos los casos, por lo que dar pecho no puede ser utilizado como anticonceptivo, pues hay riesgo de embarazo, de acuerdo a la Clínica Parc Central.

¿Qué métodos anticonceptivos pueden usar las madres durante la lactancia?

La clínica alemana recomienda los siguientes métodos anticonceptivos:

-Sistemas hormonales no combinados: los estudios han demostrado que la ingesta de anticonceptivos basados en progestágenos puros (sin presencia de estrógenos) no interfiere con el volumen o composición de la leche ni con el crecimiento del bebé. Por lo tanto, es el sistema hormonal más recomendado, ya sea en forma de píldora, implantes subcutáneos, inyectables o anillo vaginal y se aconseja usarlo desde las seis semanas postparto.

-Dispositivos intrauterinos: Pueden ser utilizados sin mayores problemas en este periodo, siempre y cuando no existan contradicciones, y en el momento más adecuado para instalarlo es 40 días después del parto.

-Uso de preservativos: Los especialistas recomiendan esta alternativa, siempre y cuando sean usados correcta y persistentemente.

-Esterilización: Recuerda que tanto hombres como mujeres pueden optar por este método cuando ya no desean tener más familia, las mujeres pueden optar por una ligadura de trompas y los hombres por una vasectomía.

(Con información de: Vix, Enfemenino, Clínica Parc Central y Clínica Alemana)