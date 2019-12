¿Puede el sexo anal ocasionar hemorroides?

¿Qué?, es una pregunta totalmente válida...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 06/12/2019

06/12/2019 10:51 hrs.

Tal vez seas nuevo en el juego "juego extremo" o quizá ya hayas probado los estímulos anales con anterioridad. De cualquier manera, vale la pena discutir si el sexo anal podría ocasionarte hemorroides.

Las hemorroides son venas hichadas en el ano y el recto inferior, que pueden desarrollarse dentro del recto o debajo de la piel que se encuentra alrededor del ano. Por ello, al haber una fricción del pene en dicha zona, se podría suponer que la práctica y el padecimiento van de la mano.

Cabe resaltar que las hemorroides tienen varias causas, pero que se desconoce la principal, lo que también deriva en el cuestionamiento planteado en el título de la nota.

Sexo anal: tema tabú que va en aumento:

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el sexo anal está creciendo principalmente en popularidad entre las parejas menores de 45 años. De hecho, una encuesta nacional reveló que 36% de las mujeres y 44% de los hombres informaron haber tenido esta práctica con una pareja del sexo opuesto.

Pero el placer por el recto no nada más se puede dar por medio de la introducción del órgano reproductor masculino, sino que también se puede realizar con la lengua, los dedos, los dildos y los vibradores.

Un factor a considerar es que el ano es una parte "sucia" del cuerpo, ya que a través de él salen los desechos del organismo cuando defecamos en el sanitario. Además, es un conducto de 15 a 20 milímetros de longitud que no está hecho para abrirse tanto ni tiene una lubricación natural, por lo que un movimiento rápido o violento o la introducción de un objeto podrían llegar a raspar o forzar las paredes de este conducto generando lesiones.

¿Puede el sexo anal ocasionarte hemorroides?

El tejido y la piel alrededor del ano actúan como una barrera protectora para la mitad inferior del tracto digestivo. Sin embargo, el tejido dentro del ano es más delgado, delicado y tiene más probabilidades de desgarrarse y sangrar como resultado de la penetración.

Por ello, el empujar y estirar del sexo anal pueden irritar las hemorroides existentes, aunque es poco probable que cause vasos sanguíneos dilatados y estirados dentro del recto y el ano.

"No (el sexo anal no causa hemorroides), siempre y cuando estés relajado y lo disfrutes.

Las hemorroides pueden ser el resultado de una presión excesiva alrededor de su ano, por ejemplo, cuando está estreñido y se esfuerza por ir al baño.

Pero cuando usa un buen lubricante y la penetración se siente cómoda, no forzada, no hay riesgo de que el sexo anal cause hemorroides.

De hecho, algunos investigadores creen que el "juego por detrás" puede llegar a prevenirlas, ya que mejora la fuerza y la flexibilidad de la piel y los músculos, de modo que el ano puede responder mejor a la presión, en lugar de abultarse y producir hemorroides", comenta la educadora / consejera sexual y cofundadora de A Woman's Touch en Madison, Wisconsin, Ellen Barnard.

Así que ya lo sabes, si lo vas a practicar o piensas hacerlo de nuevo, relájate y disfruta. Pero eso sí, procura que el área esté bien lubricada y que tengas protección, ya que la zona tiene bacterias y podrías llegar a infectarte.

