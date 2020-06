Protección sexual durante la pandemia: el hecho del cuerpo a cuerpo

La pandemia ha afectado los servicios de salud, la atención a otras necesidades y si bien no es una ETS, el contacto cercano del sexo podría transmitir el covid

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 27/06/2020

27/06/2020 22:06 hrs.

En todo el mundo, millones de personas se encierran en sus casas con la sugerencia de solo salir por lo que sea de verdad necesario y muchas de ellas se hacen las siguientes preguntas: ¿Se puede transmitir coronavirus durante el sexo?, ¿Se puede contagiar covid-19 durante las relaciones sexuales?

La International Planned Parenthood Federation (IPPF) recalca que actualmente no hay evidencia de que covid-19 se pueda encontrar en el semen o el fluido vaginal, pero esto no significa que la persona no esté en riesgo de contraerlo durante las relaciones sexuales.

"No es una Enfermedad de Transmisión Sexual, propiamente dicho. Sin embargo, como el virus se transmite por contacto cercano a través de las vías respiratorias, en la cavidad oral y de los ojos, sí es un poco complicado pensar en qué condiciones se puede realizar una relación sexual sin que haya este tipo de transmisión, no genital, pero sí vía secreciones respiratorias", explica para SuMédico la doctora, especialista en ginecología y obstetricia y experta en salud sexual y reproductiva, Raffaela Schiavon.

Puedes leer: Sexo: 5 razones por las que los hombres lo rechazan

Las relaciones sexuales en la pandemia no están propagando el virus, es el hecho del cuerpo a cuerpo

"La relación sexual en sí misma no es lo que está propagando el virus. Es el hecho de que sus cuerpos están tan juntos", explica el doctor Felice Gersh.

Recordemos que un estudio publicado en el journal PNAS que tuvo como enfoque la vida útil en el aire de las pequeñas gotas emitidas por la voz y su importancia potencial en la transmisión del SARS-CoV-2,confirmó que existe una probabilidad sustancial de que el habla normal provoque la transmisión del virus en el aire dentro de entornos confinados. En el caso del sexo no es hablar (a menos de que se hablen "sucio" para aumentar la excitación), pero el espacio confinado en este caso, podría ser la habitación.

Los investigadores estiman que un minuto de hablar en voz alta genera por lo menos 1000 gotas capaces de transportar los viriones, que son unidades del virus que pueden causar infección en las personas. Y si las personas se besan y se hablan muy pegados, tienen el riesgo de contagiarse.

La salud reproductiva y el covid-19

En teoría, la gente debería tomar precauciones para estas secreciones respiratorias, pero no siempre es así, pues no se habla tanto del tema.

"Se debería usar, teóricamente, la mascarilla y una mascarilla con protección ocular también, entre una persona contagiada y una persona no contagiada. Es decir, dos personas que se denominan "discordantes". Pero este es un tema que no he visto descrito como tal en la literatura", detalla la doctora Schiavon.

También te puede interesar: ¿Qué pasaría si todos los virus en el mundo desaparecieran?

"Los dos deben usar mascarilla. Ya hay suficiente evidencia como para indicar el uso de mascarilla. La "doble protección" y yo diría de la "Triple protección": dos mascarillas y el condón. La mascarilla está indicada en quien tenga el virus para prevenir la transmisión y en quien no lo tenga para prevenir el contagio", detalla la especialista

¿Cómo afecta la vida sexual el covid-19?

En palabras de la experta, las afectaciones más generales que la pandemia está teniendo son múltiples. Influye, por ejemplo, en la prestación de los servicios de salud, en el sentido de que muchos, especialmente hospitales, han sido reconvertidos a la atención de covid-19 y no atienden otro tipo de enfermedades o necesidades.

"Además, ha impactado en la reducción de horarios, de personal de salud, ya sea porque el personal ha sido reconvertido a la atención del covid-19, porque el personal está internando y no está disponible para el servicio, o en las mismas mujeres, quienes pueden tener miedo o problemas concretos para llegar a los servicios, como problemas de traslado o en el transporte público", explica la doctora.

"Otro tipo de afectaciones que no estamos viendo en este momento en México es el tema de insumos, del abasto de anticonceptivos y de medicamentos esenciales. Hay una preocupación más a mediano y largo plazo", indica la graduada por la Universidad de Padua, Italia

Durante la entrevista con SuMédico, la doctora Schiavon mencionó una encuesta realizada en Chile por parte de un organismo de la sociedad civil, que a finales de abril de este año detectó un problema importante en prestación de servicios de salud sexual y reproductiva.

"Han detectado que 70%, siete de cada diez usuarias, no habían podido acceder a servicios. Un 30% no habían encontrado el servicio abierto. Inclusive un 30% había encontrado anticonceptivos en farmacias pero a un precio más elevado de lo habitual", resaltó la especialista

En caso de que una mujer esté embarazada y tenga covid-19, ¿Se lo puede transmitir al bebé?

La doctora explica que esa es una pregunta que se ha estado tratando de responder desde hace meses, pues los médicos han analizado la posibilidad de que el virus atraviese la placenta y se pase al "producto", sin embargo, hasta ahorita la respuesta es negativa.

"No hay evidencia de que si se infecta la mamá pueda transmitirlo al "producto". Todavía sería prudente una respuesta tajantemente negativa. Sobre todo, creo que tenemos que estar vigilando los impactos que pudiera tener la infección con covid-19 en las etapas iniciales del embarazo. No nos olvidemos de la epidemia del Zika, que no golpeó a México de manera importante, pero afectó a países en especial como Brasil, causando mucho impacto y malformaciones severas en los "productos". No quiero levantar alarmas. No tenemos datos que sugieran que esto pueda suceder, pero recordemos también que por lo menos en nuestro continente, la epidemia es reciente. Tenemos tres meses de la pandemia. Todavía no tenemos suficientes casos de mujeres que se hayan embarazado y que hayan contraído el virus en las primeras etapas del embarazo y que ya hayan concluido su embarazo para poder descartar con seguridad el que una infección temprana pueda causar afecciones en el "producto", explica la doctora Schiavon.

La situación de incertidumbre por esta falta de casos para el descarte seguro de la afección de los menores que aun no nacen y la falta de atención que se puede llegar a experimentar debido a la atención de covid-19, entre otros factores, hacen que la especialista haga la siguiente recomendación:

"En época de pandemia, la protección sexual debería ser la misma de siempre y con esta preocupación adicional de evitar embarazos en una época en la que acudir a los servicios es complicado, no hay disponibilidad de personal médico, el impacto de la pandemia sobre los embarazos no está tan claro...", detalla la experta.

Y concluye: