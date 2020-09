Posiciones sexuales placenteras para cada tipo de pene

Existen al menos cinco tipos de pene y para cada uno hay posiciones sexuales que permiten aprovecharlo mejor para un placer intenso

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 10/09/2020

10/09/2020 18:47 hrs.

No es secreto que no existen dos hombres iguales y, por ende, tampoco hay penes idénticos, aunque si es posible clasificarlos en algunas categorías de acuerdo con su tamaño, grosor y forma. Tomando esto en cuenta, debemos ser cuidadosos con las posiciones sexuales que elegimos a la hora de hacer el amor, pues no todas son placenteras para un mismo hombre debido a su tipo de pene.

Por ello, aquí te contamos todo acerca de las posiciones sexuales más placenteras del kamasutra para cada tipo de pene. Recuerda que el tamaño no importa mucho a la hora de tener un encuentro satisfactorio, el secreto está en saber aprovechar lo que se tiene y en ese sentido, elegir las posturas que más favorecen es ideal.

Toma nota y no te pierdas de estas recomendaciones que seguro te encantará poner en práctica en tu próxima sesión de sexo.

Posiciones sexuales para cada tipo de pene

Hay penes grandes, más pequeños, gruesos y estrechos, y cada uno posee características que se pueden englobar en una clasificación de cinco tipos de pene. Aunque parezca algo irrelevante, la realidad es que tiene mucho que ver en la calidad de las relaciones sexuales y por ello, es importante que elijas las posiciones sexuales que te favorezcan por la forma de tu miembro. Aquí una guía sencilla:

1. Pene lápiz o recto

Es el tipo de pene más común y su forma es, como su nombre lo dice, recta y algo puntiaguda al final. Como es firme, es adecuado para practicar sexo anal de manera muy placentera, pues se adapta perfectamente bien a la estrechez debido a que el glande es del mismo tamaño que el resto del miembro. También se puede disfrutar del sexo en postura de misionero porque estimula la vagina de manera homogénea.

2. Pene curvo

El pene curvo también es común y se caracteriza porque hay una ligera curvatura cuando está erecto, lo cual es completamente normal y, de hecho, es un maravilloso plus porque puede dar más placer que otros tipos de miembros masculinos. Si la curvatura es hacia arriba, se puede aprovechar al máximo con posturas sexuales que estimulen el punto G, como en las que la mujer está arriba, conocida como vaquerita. Si la curvatura es hacia un lado, lo mejor es hacerlo en posición de cucharita y si es hacia abajo, el sexo de perrito o doggy style será muy placentero.

En el caso del sexo oral, es posible alcanzar una mayor profundidad si se encuentra el ángulo adecuado.

3. Pene cono

Como su nombre lo indica, el pene cono es un tipo de pene más ancho en la base y se va estrechando hacia la punta. Su forma permite una penetración menos dolorosa, pues se introduce primero la parte más estrecha y poco a poco se da lugar a la parte más amplia. A medida que penetra en la cavidad vaginal, se logra una dilatación ideal para evitar el sexo doloroso.

Es ideal para posturas que permitan una penetración profunda, como la del perrito, con la mujer arriba o aquella en la que la mujer coloca sus piernas sobre los hombros de su amado. Debido a que el glande es más delgado, será importante complementar las posturas con movimientos de cadera para llegar a todos los rincones de la pared vaginal sin ningún problema.

4. Pene seta

Los hombres con pene en forma de seta pueden distinguirlo porque el glande es más ancho que el tronco y la base del miembro. El hecho de que la zona del glande sea prominente permite que se puedan disfrutar en mayor medida posiciones sexuales como el misionero o donde el hombre está encima de la mujer, porque se puede acariciar especialmente el primer tercio de la vagina y las paredes de esta, una zona que es altamente sensible.

En general, las posturas con menos profundidad son las más placenteras, como la carretilla o la flor de loto.

5. Pene plátano

En este tipo de pene se distingue una forma muy similar a la de una banana o plátano, es decir, más estrecho en la base y la punta, pero ancho en el tronco. Se considera una de las mejores formas para disfrutar de una penetración placentera, porque la forma estrecha en la punta facilita la dilatación y se adentra de manera más suave en la vagina o la zona anal. Además, el hecho de que sea estrecho en la base también permite disfrutar de una penetración profunda e intensa sin que haya molestias o incomodidad.

El tronco ancho facilita la estimulación de las paredes vaginales, por lo que cualquier postura sexual brindará un intenso placer para ambos, aunque es probable que requieran de un poco de lubricante para que los movimientos sean más suaves y naturales.

Ya lo sabes, para cada tipo de pene existen posiciones sexuales ideales así que pon en práctica lo que acabas de aprender y consigue un encuentro sexual satisfactorio como nunca.

