¿Por qué una mujer decide fingir un orgasmo?

Encuestas revelan que más de la mitad de mujeres con vida sexual activa reconocen fingir el orgasmo en la cama

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 22/04/2020

22/04/2020 15:28 hrs.

Llegar al clímax sexual es lo que muchos desean durante la intimidad, pero seamos honestos, no siempre es posible disfrutar de este placer, de hecho, fingir un orgasmo es una practica que se ha vuelto cada vez más común entre las mujeres con vida sexual activa.

Según algunas encuestas y estudios, existen 5 razones principales por las que deciden hacerlo, ¿ya las conoces?

Fingir un orgasmo

¿Alguna vez has fingido un orgasmo? Seguro que sí, pues encuestas señalan que cada vez más mujeres optan por hacerlo.

Según una de las más recientes, publicada en noviembre de 2019 en Archives of Sexual Behavior, hasta el 58% de las participantes (1008 estadounidenses heterosexuales de entre 18 y 94 años) afirmó haber fingido un orgasmo al tener sexo con su pareja.

De ellas, el 3% dijo que lo hizo solo en una ocasión, pero no lo hicieron más y el 55% dijo que fingir un orgasmo era una práctica habitual en su vida sexual.

Pero, ¿por qué es tan común hacerlo? Estas son las principales razones que las mujeres reportan como suficientes para fingir un orgasmo:

1. Desconocimiento

El desconocimiento del propio cuerpo por parte de la mujer y su pareja juegan un papel fundamental al tomar la decisión de fingir un orgasmo, pues no todos toman en cuenta que algunas mujeres solo consiguen el clímax por medio de la estimulación del clítoris.

Hay casos en que saben que el clítoris es importante, pero no tienen idea de que este órgano dedicado al placer es mucho más grande de lo que parece y que, por lo tanto, puede estimularse de muchas formas.

El clítoris se asemeja a una Y invertida y el pequeño botón que se ve entre los labios vaginales es únicamente la parte externa.

"Conocernos es clave, porque si no sabemos con qué contamos, no sabemos cómo procurarnos placer", señala la sexóloga Laura Morán.

TAMBIÉN LEE: Lencería en la intimidad, ¿cómo elegir la más seductora?

2. Miedo a perder a la pareja

Otra de las razones por las que las mujeres prefieren fingir un orgasmo es por miedo a perder a su pareja, según Luz Jaimes, médica sexóloga y secretaria de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (Flasses).

Para la experta, no son pocas las mujeres que temen que su pareja las deje por no ser lo suficientemente hermosas o buenas en la cama. Fingir el orgasmo es su única forma de probar que tienen experiencia y que pueden ser muy sexuales, para evitar que el hombre busque a alguien más joven, más bonita o que lo excite más.

3. Cansancio

El deseo sexual y la excitación no siempre están al cien y es normal que algunos días prefiramos dormir que tener un encuentro sexual, pero en algunos casos, puede haber un cansancio crónico que impida tener intimidad.

Esto ocurre principalmente en las mujeres que acaban de tener un bebé, quienes no solo están agotadas por el esfuerzo que implica dar a luz, sino que, además, sufren inseguridades por cómo se ven debido a los cambios que sufre su cuerpo.

Para algunas el cansancio es tal, que tener sexo les supone un esfuerzo enorme y la excitación no ocurre, así que lo único que queda es fingir un orgasmo.

4. Imitación e irritación

Las películas pornográficas han creado un estándar irreal de cómo deberían ser las relaciones sexuales, mostrando que es aparentemente fácil tener un orgasmo con solo dos empujones, lo que hace que algunas mujeres se sientan anormales cuando no lo consiguen en la vida real con sus parejas.

También existe otro fenómeno llamado irritación, en el que las mujeres reciben estimulación de su pareja por muchos minutos pero el clímax no llega, así que como premio a su esfuerzo, optan por fingir el orgasmo.

5. Evitar un momento desagradable

Hablar sobre la insatisfacción sexual con la pareja definitivamente no es cosa fácil y en ese contexto, algunas mujeres creen que aceptar que no logran el orgasmo puede dejarlas como parejas sexuales poco experimentadas o al contrario, darle el mensaje a su pareja de que no tiene un buen desempeño sexual.

Por ello, algunas mujeres prefieren simplemente fingir para no enfrentarse al momento desagradable de hablar del tema.

¿Con cuáles de estos motivos para fingir un orgasmo te identificas? Recuerda que tener problemas sexuales no es normal y que un sexólogo puede ayudarles a ti y a tu pareja a tener encuentros sexuales realmente satisfactorios.

SIGUE LEYENDO: 5 ventajas para las mujeres de tener sexo estando arriba

(Con información de BBC)