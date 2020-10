Los psicólogos encontraron que sin darnos cuenta, todos tenemos un prototipo de pareja en nuestra mente

FERNANDO GUEVARA 25/10/2020

25/10/2020 17:26 hrs.

¿Has notado que tu pareja actual se parece a tu ex? ¿Crees que estás siguiendo un patrón o es mera coincidencia el que tengan parentesco? A continuación resolveremos estas interesantes interrogantes.

¿Por qué tu pareja actual se parece a tu ex?

La ciencia cognitiva, que es la encargada de estudiar la mente y sus procesos, asegura que los hábitos buenos o malos que hemos adquirido en nuestra vida son difíciles de sacar de las vías neuronales del cerebro. En el ámbito sentimental, esas cumbres también se reproducen, de acuerdo a un equipo de psicólogos sociales de la Universidad de Toronto en Canadá.

Los psicólogos encontraron que sin darnos cuenta, todos tenemos un prototipo de pareja en nuestra mente y aunque fracasemos, somos fieles a ese prototipo.

"Es común que cuando una relación termina, las personas atribuyen la ruptura a la personalidad de su ex pareja y deciden que necesitan salir con un tipo diferente de persona", dijo Yoobin Park, autor principal del estudio. Pero "Nuestra investigación sugiere, que hay una fuerte tendencia a seguir eligiendo una personalidad similar" agregó.

El estudio se basó en una muestra de 322 personas, analizaron el comportamiento y forma de ser de las personas en el pasado y en el presente.

El estudio fue publicado en el portal Proceedings of the National Academy of Sciences, los expertos aseguraron que tu pareja se parece a tu ex, debido a que a tu cerebro le cuesta salirse de los patrones adquiridos durante tu vida. Además, hablaron de que existen posibilidades de que vuelvas a tropezar con la misma piedra, es decir, si en el pasado tuviste una relación tóxica es muy probable que en tu próximo noviazgo eso se repita.

Aunque nos vaya mal en las relaciones seguimos eligiendo el mismo estereotipo de persona

Al parecer, no podemos cambiar ese "tipo" o modelo que tenemos en nuestra mente, aún frente al desencanto. "El grado de coherencia de una relación a la siguiente sugiere que todas las personas pueden tener un "tipo" de compañero ideal en la mente aunque no lo sepan, dijeron los científicos.

Aunque suene contradictorio, elegir de nuevo una personalidad similar a la de una pareja con la que nos ha ido mal, quizá puede ayudarnos a tener éxito la próxima vez.

Esto se debe a que las personas aprenden estrategias para interactuar en forma óptica con la personalidad de su pareja. "Si la personalidad del compañero actual se parece a la personalidad de su ex, transferir las habilidades que aprendió podría ser una manera efectiva de comenzar una relación con una buena base", explicó Park.

Si eres tímido tienes más probabilidades de ´tropezar con la misma piedra´

Los expertos explican que si eres tímido tienes más probabilidades de repetir experiencia. La investigación sugiere que existe una fuerte tendencia a seguir saliendo con personas de carácter parecido por una cuestión de seguridad y conocimiento.

Ser extrovertido podría ayudarte

Ser extrovertido podría ayudarte a estar más abierto a nuevas experiencias, y serás menos proclive a mantener el mismo patrón.

El que tu pareja se parezca a tu ex no es casualidad, tú estás eligiendo a esa persona porque te gusta un tipo de personalidad determinado, así es que si te va mal en el amor una y otra vez es debido a tus propias decisiones.

