¿Por qué todas tus relaciones se vuelven tóxicas?

De acuerdo con la licenciada Claudia Oregel Mendoza, orientadora psicopedagógica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), una persona tóxica es aquella que causa daño, malestar físico y psicológico.

(Foto: Pixabay)

La experta señala que las relaciones tóxicas pueden caracterizarse por violencia física y psicológica o por comportamientos que a veces se consideran una "muestra de amor", como:

-Celos, posesión y control hacia el otro

-Mentiras, manipulación y chantaje

-La tendencia a alejar a la pareja de las personas que quiere

-Querer cambiar a la persona, decirle qué hacer

-Menospreciarla

-Obsesionarse por saber dónde está todo el tiempo

-Investigar y vigilar sus redes sociales

-Revisar mensajes y llamadas del celular

(Foto: Freepik)

TAMBIÉN LEE: ¿Cómo usar barreras de látex en el sexo oral femenino?

¿Por qué las relaciones se vuelven tóxicas?

No es cuestión de destino ni de que el universo conspira en tu contra, existen muchas razones por las que todas tus relaciones se vuelven tóxicas, como:

1. Ignorar las señales

Seguro que cuando hablas sobre el comportamiento tóxico de tu pareja después dices algo como "antes no era así". Pues bien, esto podría indicar que no has estado viendo las señales.

Al inicio del noviazgo, es común que ambos se esfuercen por demostrar lo mejor de cada uno con el fin de impresionar, pero conforme pasa el tiempo, las cosas se enfrían. Sin embargo, esto no significa que una persona cambie de la noche a la mañana.

(Foto: Freepik)

Cuando decidimos ignorar las señales de una relación tóxica, como comentarios negativos sobre tu aspecto, celos excesivos o manipulación, las cosas solo empeoran, así que recuerda que una persona a la que le importas jamás intentaría controlarte ni faltarte al respeto.

2. No observas tu propio comportamiento

Es necesario hacer un análisis acerca de tu propio comportamiento, por que si exiges respeto por parte de tu pareja pero eres tú quien tiene celos, quien revisa su celular o se obsesiona con sus relaciones pasadas, entonces podrías estar fomentando un ambiente tóxico en la relación.

(Foto: Freepik)

Estos comportamientos no solo te afectan emocionalmente, sino que dan pie a que tu pareja actúe igual y empiece un círculo vicioso muy negativo. Ambos deben trabajar para construir una relación saludable, no solo esperes que esa persona sea la pareja perfecta, tú debes serlo primero.

3. Te conformas con lo que hay

Otra de las razones por las que tus relaciones se vuelven tóxicas es que en el fondo crees que no mereces algo mejor, lo que indica una autoestima baja.

(Foto: Pexels)

Esto hace que te "enamores" de personas emocionalmente inestables o hasta indispuestas, es decir, que no tengan interés en comprometerse, que sean infieles o incluso, agresivas. También puedes tener una sensación de inseguridad constante por creer que en cualquier momento te dejarán por alguien "mejor", así que toleras todo tipo de comportamientos tóxicos.

4. Tienes dependencia emocional

La dependencia emocional deriva de una baja autoestima, por ello es muy importante trabajarla antes de entrar en cualquier relación y en ese caso, lo más adecuado es acudir a terapia.

Saber que eres dependiente de tu pareja puede ser muy sencillo, solo observa si después de una pelea tu mundo se viene abajo por completo o si tu estado de ánimo depende de cómo está tu relación.

(Foto: Pexels)

No romantices el sufrimiento, las relaciones de pareja son para disfrutar y compartir buenos momentos, para recibir apoyo y sentirse cómodo.

5. Justificas las reacciones agresivas

Muchas veces, las relaciones se vuelven tóxicas porque en cuanto aparecen las primeras reacciones agresivas, intentamos justificarlas por todos los medios.

Decimos "es que tiene mucho estrés, por eso me gritó" o "tiene muchas presiones en el trabajo, pero no es así", pero con ello solo estamos permitiendo que el comportamiento tóxico continúe hasta que llegue a un punto grave, como la violencia física.

(Foto: Pexels)

Recuerda que la humillación, que te ignoren, te insulten o te devalúen cuando están solos o frente a otros son señales claras de una persona tóxica.

Al detectar las primeras señales de las relaciones tóxicas lo mejor será salir de ahí y buscar apoyo psicológico. Una relación de pareja sana se caracteriza por la confianza, por respetar los espacios del otro, por tener admiración mutua, por considerar los sentimientos de cada uno y tomar decisiones de mutuo acuerdo.

SIGUE LEYENDO: Lo que tu forma de dormir dice sobre tu vida sexual

(Con información de UAG y Glamour)